Наколае Чаушеску

Надя Команечи: маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась

Роман о легендарной румынской гимнастке Наде Команечи мгновенно стал бестселлером. Он рассказывает не только о ее пути к победам, но и о цене, которую пришлось за это заплатить.