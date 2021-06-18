Наколае Чаушеску

Румынский государственный и политический деятель.
Генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП), генеральный секретарь РКП. Председатель Госсовета Социалистической Республики Румыния (СРР) с 1967 года по 1974 год. Президент СРР с 1974 года по 1989 год. Казнен 25 декабря 1989 года по приговору трибунала.
Премьер Румынии Сорин Гриндяну отменил вызвавший протест закон о декриминализации коррупции. Однако демонстрантам уже этого мало. Они снова вышли на улицу. Это самые крупные протесты с момента свержения режима Чаушеску.