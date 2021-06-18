Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Наколае Чаушеску

Румынский государственный и политический деятель.

Генеральный секретарь ЦК Румынской коммунистической партии (РКП), генеральный секретарь РКП. Председатель Госсовета Социалистической Республики Румыния (СРР) с 1967 года по 1974 год. Президент СРР с 1974 года по 1989 год. Казнен 25 декабря 1989 года по приговору трибунала.

Viktor Babariko, former head of Belgazprombank and challenger in the 2020 presidential election, who was jailed on corruption charges, gestures inside a defendants' cage before a court hearing in Minsk, Belarus February 17, 2021. Oxana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Бабарико допустил румынский сценарий смены власти в Беларуси 18.06.2021

Находящийся в СИЗО КГБ Беларуси Виктор Бабарико в интервью РБК заявил, что никто не выиграет, если ситуация в стране будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям в Румынии в 1989 году.
14.09.2020 Belarusian President Alexander Lukashenko walks out of a plane upon his arrival at an airport in Sochi, Russia September 14, 2020. Andrei Stasevich/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Обслуживание самолета Лукашенко в Гамбурге идет по плану 15.10.2020

Представитель компании Lufthansa Technik опроверг сообщение об отказе рабочих проводить техобслуживание белорусского самолета, на котором, как считается, летает Александр Лукашенко.

21.10.2015 *** Former Romanian President Ion Iliescu (C) shakes hands with a gendarme upon leaving the prosecutors' offices in Bucharest, Romania, October 21 2015. Iliescu faced Supreme Court prosecutors at a criminal investigation on Wednesday into the storming of peaceful demonstrations in Bucharest in 1990 by tens of thousands of miners. REUTERS/Inquam Photos THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA. Reuters/Inquam Photos

Дело экс-президента Румынии о восстании 1989 года передано в суд 08.04.2019

По мнению прокуратуры Румынии, Ион Илиеску способствовал насилию после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску в 1989 году. Экс-президента обвиняют в преступлениях против человечности.
Bildunterschrift:ANKARA, TURKEY: Romanian president Ion Iliescu salutes the honour guards during the welcoming ceremony in front of Turkish precidency residence in capital Ankara, 04 December 2003. President Iliescu arrived here for bilateral meetings with the Turkish politicians. AFP PHOTO/TARIK TINAZAY (Photo credit should read TARIK TINAZAY/AFP/Getty Images)

Экс-президент Румынии Илиеску обвинен в преступлениях против человечности 21.12.2018

По мнению органов юстиции Румынии, военные меры, поддержанные Илиеску, способствовали насилию после свержения режима Чаушеску в 1989 году. Тогда погибли более 860 человек.
21.10.2015 *** Former Romanian President Ion Iliescu (C) shakes hands with a gendarme upon leaving the prosecutors' offices in Bucharest, Romania, October 21 2015. Iliescu faced Supreme Court prosecutors at a criminal investigation on Wednesday into the storming of peaceful demonstrations in Bucharest in 1990 by tens of thousands of miners. REUTERS/Inquam Photos THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA. Reuters/Inquam Photos

Прокуратура Румынии требует суда над экс-руководством страны 02.04.2018

Экс-президент Румынии Ион Илиеску, бывший глава правительства Петре Роман и бывший вице-премьер Джелу Войкулеску обвиняются в преступлениях против человечности в постреволюционный период.
4.2.2017*** People demonstrate against a cabinet decree passed earlier in the week decriminalising some graft offences, in Bucharest, Romania February 4, 2017. REUTERS/Stoyan Nenov

До 500 тысяч человек требуют отставки правительства в Румынии (видео) 06.02.2017

Премьер Румынии Сорин Гриндяну отменил вызвавший протест закон о декриминализации коррупции. Однако демонстрантам уже этого мало. Они снова вышли на улицу. Это самые крупные протесты с момента свержения режима Чаушеску.

До полумиллиона румын требуют отставки правительства (06.02.2017) 06.02.2017

Премьер Румынии Сорин Гриндяну отменил вызвавший протест закон о декриминализации коррупции. Однако демонстрантам уже этого мало. Они снова вышли на улицу. Это самые крупные протесты с момента свержения режима Чаушеску.
Protesters wave a Romanian flag during a demonstration in Bucharest, Romania, February 1, 2017. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA.

Как перед свержением режима Чаушеску - протесты против коррупции в Румынии (видео) 02.02.2017

Более ста тысяч человек протестовали на улицах Бухареста против коррупции в стране. Нынешняя волна протестов - самая масштабная после падения коммунистической власти в 1989 году.

Как перед свержением Чаушеску - протесты в Румынии (02.02.2017) 02.02.2017

Более ста тысяч человек протестовали на улицах Бухареста против коррупции в стране. Нынешняя волна протестов - самая масштабная после падения коммунистической власти в 1989 году.

epa04095477 (FILE) A file photo dated 08 July 2011 shows Ukrainian President Viktor Yanukovych arriving to address a press conference in Kiev, Ukraine. The Ukrainian parliament on 22 February 2014 has voted to impeach President Viktor Yanukovych, with 328 lawmakers voting for the proposal. Yanukovych earlier in a television interview said he was not prepared to resign and accuses his opponents of staging a fascist coup. EPA/SERGEY DOLZHENKO *** Local Caption *** 02814275

Комментарий: Украина без Януковича - год спустя 20.02.2015

Побег в Россию помог Януковичу избежать расправы. Попадись экс-президент в те трагические дни в руки евромайдановцев, его могла бы постигнуть участь румынского диктатора Чаушеску. Специально для DW - Сергей Руденко.
COL Sturz des kommunistischen Regimes in Rumänien: Ein Panzer revoltierender Truppen mit aufgesessenen Demonstranten in einer Strasse von Bukarest. 16.12.1989 Frei-fuer-Deutschland-Oesterreich-Schweiz!-Werbliche Nutzung-nur nach-Ruecksprache!

Что на самом деле привело к свержению Чаушеску 22.12.2014

Даже четверть века спустя после низложения румынского диктатора остается загадкой, что послужило импульсом к его свержению. DW нашла недостающие звенья исторической цепи.
Olympics - London 2012 Olympics Package. File photo dated 6/4/1979 of Romanian gymnast Nadia Comaneci. Issue date: Wednesday June 27, 2012. At the age of just 14, Romanian Nadia Comaneci became the first gymnast to score a perfect 10.00 at the 1976 Games in Montreal. It was a feat previously assumed unachievable and the electronic scoreboards had to display 1.00 because they only had three digits. It was a mark Comaneci went on to achieve six more times on her way to three gold medals. Two more golds came in 1980. See PA story SPORT Olympics. Photo credit should read: PA Wire. URN:13906375

Надя Команечи: маленькая коммунистка, которая никогда не улыбалась 19.11.2014

Роман о легендарной румынской гимнастке Наде Команечи мгновенно стал бестселлером. Он рассказывает не только о ее пути к победам, но и о цене, которую пришлось за это заплатить.
ARCHIV - Jubelnde Menschen stehen am 09.11.1989 auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor. Nach der Öffnung eines Teils der deutsch-deutschen Grenzübergänge in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 reisten Millionen DDR-Bürger für einen Besuch in den Westen. In der Folge wurde die innerdeutsche Grenze abgebaut, seit dem 3. Oktober 1990 war Deutschland wieder vereint. dpa (zu dpa «Das große Gedenkjahr - 2014 wird an Weltkriege und Mauerfall erinnert» vom 20.12.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение Берлинской стены стало символом перемен на востоке Европы 07.11.2014

В 1989 году на востоке Европы произошел решающий перелом после десятилетий коммунистической диктатуры. Но первые трещины в Берлинской стене появились намного раньше.
Soldaten und ein bewaffnete Zivilisten kämpfen am 28. Dezember 1989 in Straßen Bukarests gegen Anhänger des gestürzten Diktators. Nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu am 22. Dezember 1989 herrschten in Rumänien bürgerkriegsähnliche Zustände. Mitglieder der Geheimpolizei Securitate, Schergen des selbsternannten Conducator (Führer) Ceausescu, lieferten sich mit der auf der Seite des Volkes kämpfenden Armee erbitterte Kämpfe. Ceausescu und seine Frau wurden auf der Flucht verhaftet und am 25. Dezember 1989 von einem militärischen Sondergericht zum Tode verurteilt und erschossen.

Бывших сотрудников "секуритате" не бывает 08.12.2009

Сотрудники румынских спецслужб эпохи Чаушеску и сейчас играют важную роль в жизни страны. Одни стали олигархами, другие работают в госаппарате, руководят СМИ, партиями, мафиозными структурами, заседают в парламенте.
Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit diskutierte eine Expertenrunde am Donnerstag, 27. April 2006, im DW-Funkhaus die Frage: Kann man Pressefreiheit lernen? Eine Veranstaltung im Rahmen der DW-Reihe Dialog der Welt. Thorsten Karg (DW-AKADEMIE), Emanuil Vidinski (bulgarischer Nachwuchsjournalist), Moderator Lutz Warkalla (Bonner General-Anzeiger), Ella Wassink (Deutscher Presserat) und Vladimir Dorokhov (Belarussisches Programm von DW-RADIO) diskutierten die Frage: Kann man Pressefreiheit lernen?

Франко, Каддафи, Чаушеску… 18.02.2007

Какая историческая аналогия уместна, чтобы понять Лукашенко? Об этом в окончании беседы за круглым столом «Немецкой волны»
Alexandra Maria Lara, deutscher Schauspielerin, aufgenommen am Mittwoch (26.01.2005) in Köln. Foto: Jörg Carstensen +++(c) dpa - Report+++

Александра Мария Лара: румынская беженка и немецкая кинозвезда 21.11.2006

Александра Мария Лара живет в Германии с 1983 года. Сюда она в четырехлетнем возрасте попала со своей семьей, бежавшей от режима Чаушеску. Теперь - популярная актриса, известная по фильмам "Обнаженные" и "Закат".