 Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере | Новости из Германии о Германии | DW | 19.01.2020

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Германия

Найдены фото нацистского надсмотрщика Демьянюка в лагере

Иван (Джон) Демьянюк был осужден за соучастие в уничтожении 28060 евреев, хотя до самой смерти отрицал вину. Теперь обнаружены фотографии, запечатлевшие Демьянюка в лагере смерти Собибор.

Мемориал на месте нацистского лагеря Собибор

Мемориал на месте нацистского лагеря Собибор

В Берлине обнаружили неизвестные ранее фотографии из нацистского лагеря Собибор, на которых запечатлен и бывший надсмотрщик Иван (Джон) Демьянюк, сообщили в воскресенье, 12 января, в центре "Топография террора". В 2011 году Демьянюк был приговорен к пяти годам заключения за соучастие в уничтожении 28060 евреев в Собиборе в годы Второй мировой войны. Приговор так и не вступил в силу, поскольку Демьянюк умер прежде, чем суд успел рассмотреть апелляцию.

Контекст

В ФРГ проходят последние процессы над нацистами. Все чаще подозреваемые умирают, не дожив до них . Но сотрудники центра по расследованию преступлений нацистов работу не прекращают. (14.04.2016)

Приговор, вынесенный Джону Демьянюку, вызывает у многих смешанные чувства. Ведь Демьянюк - это не только нацистский преступник, но и жертва исторических обстоятельств, считает обозреватель Deutsche Welle Корнелия Рабиц. (13.05.2011)

Фотографии из лагеря смерти принадлежали Йоханну Ниманну (Johann Niemann), заместителю коменданта Собибора. Всего насчитывается 350 фотографий, запечатлевших преступления нацистского режима в отношении евреев. Всего на территории оккупированной Германией Польши в ходе Второй мировой войны были убиты около 1,8 млн евреев. Фотографии представят общественности 28 января в Берлине.

Суд над Демьянюком - спустя почти 70 лет

До рассмотрения апелляции Иван (Джон) Демьянюк был выпущен из тюрьмы и помещен в дом престарелых в баварском курортном местечке Бад-Файльнбах, где скончался в марте 2012 года. До самой смерти нацистский преступник отрицал, что работал охранником в лагере. Обнаруженные фотографии, вероятно, повлияли бы на исход судебного процесса: в 2011 году важнейшей уликой против Демьянюка было лишь его служебное удостоверение.

Суд над бывшим гражданином США и СССР украинского происхождения Демьянюком стал прецедентным. Впервые судья вынес приговор, основываясь лишь на том факте, что обвиняемый служил в концлагере - без доказательств индивидуальной вины. Позднее в Германии прошло еще несколько судебных процессов над бывшими надсмотрщиками нацистских лагерей. Правда, чаще всего подозреваемые умирали, так и не дожив до суда.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 01:37

Бывший эсэсовец попросил прощения в суде

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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Бывший эсэсовец попросил прощения в суде  

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