 Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank | Новости из Германии о Европе | DW | 19.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank

На расследовании настаивала Еврокомиссия. Через Danske Bank, по данным прокуратуры, проводились подозрительные транзакции, связанные с Россией и бывшими республиками СССР.

Отделение Danske Bank в Дании

Отделение Danske Bank в Дании

Европейское ведомство банковского надзора (EBA) открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе EBA.

Контекст

Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами. Число задержаний может возрасти, заявила генпрокурор страны. (19.12.2018)

Следственные мероприятия проводятся против эстонской Финансовой инспекции (Finantsinspektsioon) и датского Финнадзора (Finanstilsynet).

"Расследование заведено после получения письма от Еврокомиссии с призывом к EBA использовать свои полномочия для проверки того, могли ли эстонские и датские компетентные органы не выполнить свои обязательства в рамках законодательства Евросоюза", - пояснили в пресс-службе.

Во вторник, 19 февраля, Фининспекция Эстонии сообщила, что подразделение Danske Bank должно будет в течение восьми месяцев прекратить свою деятельность в стране.

Скандал вокруг Danske Bank

Прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank в июле 2018 года. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом свой пост покинул глава Danske Bank Томас Борген.

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, были зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, который раскрыл отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погиб в СИЗО в 2009 году.

Смотрите также:

  • Доллары в стиральной машине

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    "Глобальная прачечная"

    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

  • Здание Банка Англии в Лондоне

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

  • Пачка купюр, перевязанная красной лентой

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

  • Кремлевская набережная

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 26:01
Now live
26:01 мин

О хромой утке Меркель и отмывании денег: интервью с членом Европарламента - Conflict Zone на русском

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба EBA

Аудио- и видеофайлы по теме

О хромой утке Меркель и отмывании денег: интервью с членом Европарламента - Conflict Zone на русском  

Как в Германии собираются бороться с отмыванием денег?  

Российский скандал и другие проблемы Deutsche Bank  

Также по теме

Dänemark Danske Bank

Скандал об отмывании денег в Danske Bank докатился до Великобритании 21.09.2018

Комиссар ЕС по вопросам юстиции обсудит скандал вокруг эстонского филиала крупнейшего датского банка с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

Dänemark | Danske Bank

FT сообщила подробности отмывания денег из РФ через Danske Bank в Эстонии 03.09.2018

В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT. Контролирующие органы выявили нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Dänemark | Danske Bank

Глава крупнейшего банка Дании ушел из-за скандала вокруг отмывания денег 19.09.2018

В эстонском филиале Danske Bank следствие проверяет подозрительные транзакции на сумму 150 млрд долларов. Речь идет о платежных операциях компаний, связанных с Россией и бывшим СССР.

Реклама

Самые читаемые

В ЕС согласовали санкции из-за керченского инцидента  

Датский журналист: "Северный поток-2" - это политическое оружие для России  

Приговор датчанину по делу против "Свидетелей Иеговы" обжалован  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно