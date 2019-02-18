Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank

Европейское ведомство банковского надзора (EBA) открыло официальное расследование в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии по делу об отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

Об этом во вторник, 19 февраля, сообщили в пресс-службе EBA.

Следственные мероприятия проводятся против эстонской Финансовой инспекции (Finantsinspektsioon) и датского Финнадзора (Finanstilsynet).

"Расследование заведено после получения письма от Еврокомиссии с призывом к EBA использовать свои полномочия для проверки того, могли ли эстонские и датские компетентные органы не выполнить свои обязательства в рамках законодательства Евросоюза", - пояснили в пресс-службе.

Во вторник, 19 февраля, Фининспекция Эстонии сообщила, что подразделение Danske Bank должно будет в течение восьми месяцев прекратить свою деятельность в стране.

Скандал вокруг Danske Bank

Прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank в июле 2018 года. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом свой пост покинул глава Danske Bank Томас Борген.

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном, были зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, который раскрыл отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погиб в СИЗО в 2009 году.

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