Надежный тайник для любовного письма (фото)

Любовное письмо, написанное в 1946 году, было обнаружено в этом банджо 1930 года во время реставрации в саксонском городе Маркнойкирхене. Оно было спрятано внутри между деревянным корпусом и металлическим кольцом. Как сообщает агентство dpa, письмо было написано женщиной, очевидно, покинутой владельцем этого музыкального инструмента. В нем также упоминается о личной трагедии, которую пережила автор письма раньше: смерти любимого мужа и сына. Имена отправителя и адресата не сообщаются.
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Романтический фактор
Романтические чувства требуют постоянной "подпитки". Эксперты подсчитали, что почти половина опрошенных пар в Германии очень благосклонно относятся к спонтанным походам в ресторан, кино, театр, организованным партнером. Не последнюю роль в сохранении романтики в отношениях играют поездки на пару дней в такие города влюбленных, как Венеция или Париж, а также прогулки под луной…
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Хороший собеседник
Исследователи выяснили, что залог гармоничных отношений - полное взаимопонимание. Помогут в этом беседы с партнером на самые разные темы. Эксперты гамбургского института Statista даже вычислили оптимальное количество часов: хотите быть вместе - разговаривайте друг с другом минимум пять часов в неделю.
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Как распознать ревнивца
Ревность - проявление любви? Скорее - дефицит. И возникает она не только у влюбленных, но и у членов семьи, друзей и даже коллег. Ученый из Китая Ксун (Ирене) Хуан выяснила, что ревнивцы стараются любой ценой привлечь внимание других, одеваясь подчеркнуто экстравагантно и не боясь при этом выглядеть смешными. Леди Гага точно привлекает внимание своих поклонников, но вот ревнива ли звезда?
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Любит - не любит…
Вы верите в любовь с первого взгляда? В Германии, например, в это романтическое чувство верят 76 процентов женщин и 73 процента мужчин. В любовь навеки, согласно исследованию, проведенному Институтом социологических исследований в Алленсбахе, верят 74 процента жителей Германии.
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Доказательства любви
Как убедиться в том, что он/она действительно любит? В Германии 46 процентов опрошенных пар убеждены в этом, если партнер говорит им о любви, 43 процента - если им преподносят цветы, 41 процент - получая выбранные с душой подарки.
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Кто влюбляется чаще?
Большинство мужчин - настоящие донжуаны, утверждают социологи. Они чаще и быстрее влюбляются с первого взгляда и флиртуют гораздо откровеннее, чем женщины. И, как выяснилось, нередко на рабочем месте. Причем завязать служебный роман совсем не прочь 57 процентов мужчин. Такие результаты показал опрос службы знакомств Parship.
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Жаворонки или совы?
Для почти 70 процентов пар очень важно вместе проводить свободное время. Наблюдения психологов показали, какие факторы упрощают совместный быт влюбленных. Это одинаковый биоритм, общие интересы, выбор еды и даже способ тратить деньги. Отношения людей, которые разделяют одинаковые взгляды на эти вещи, выстраиваются более гармонично, поясняет психолог Ина Грау (Ina Grau) из Боннского университета.
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Факты о любви
Все на двоих?
С годами многие влюбленные становятся похожими друг на друга. Впрочем, единство двух сердец любят демонстрировать и молодые пары, одеваясь в одном стиле. Важно, однако, чтобы партнеры, стараясь угодить любимому, не лишались индивидуальности, подчеркивает психолог Ина Грау.
Автор: Инга Ваннер
Самая крепкая британская пара
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Долгожданная свадьба
Филип, правнук датского короля Кристиана IX, праправнук английской королевы Виктории и российского императора Николая I, сразу покорил сердце Елизаветы. А познакомились они в 1939 году во время королевского визита в колледж, где Филип учился. Георга VI сопровождали дочери. После этой встречи между 18-летним Филипом и 13-летней Елизаветой завязалась переписка. А после войны они поженились.
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70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара
Неравный союз
В этого высокого белокурого моряка, кадета Королевского военно-морского колледжа, невозможно было не влюбиться. Юную принцессу даже не поколебало то, что он был бессребреником. Ни о ком, кроме него, она даже слышать не хотела. И поначалу противившиеся их союзу родители все-таки дали согласие на этот брак.
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70 лет в любви и согласии: самая крепкая британская пара
Образцовая семья
У Филипа и Елизаветы четверо детей: Чарльз, принц Уэльский (р. 1948), принцесса Анна (р. 1950), принц Эндрю, герцог Йоркский (р. 1960), и принц Эдуард, граф Уэссекский (р. 1964). Согласно утверждениям биографов, Филип был строгим, требовательным и скупым на эмоции отцом.
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Супруг, отец, спутник
С 1952 года, когда Елизавета взошла на престол, Филип выступает лишь в роли спутника супруги, сопровождая ее на всех мероприятиях и в зарубежных поездках. Кроме этого, принц всегда активно занимался благотворительностью, покровительствуя нескольким сотням благотворительных организаций. В разные годы он возглавлял Всемирный фонд защиты природы и Международную федерацию конного спорта.
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Падение рейтинга
В 1997 году, после трагической гибели принцессы Дианы, бывшей супруги принца Чарльза, рейтинг британской королевской семьи упал до критической отметки. Люди порицали королеву за молчание. Страсти поутихли лишь после того, как Елизавета прибыла на траурную церемонию.
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Вечный наследник
Принца Чарльза, старшего сына Елизаветы и Филипа, недаром называют "вечным наследником ее Величества": даже в возрасте за 90 его мать живет активной жизнью и не собирается уступать престол.
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Всегда на вторых ролях
Протокол есть протокол: королева всегда должна быть первой. И даже при кормлении слонов в зоопарке исключений делать нельзя. Но из-за того, что ему всегда приходится быть на вторых ролях, принц Филип не комплексует. Свою планиду в тени супруги он воспринимает с утонченным юмором. Его шутки по этому поводу пользуются необычайной популярностью: британцы Филипа обожают и цитируют его на каждом шагу.
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С отличным чувством юмора
Принц Филип со смехом разглядывает карикатуру Елизаветы II из британской мыльной оперы "Eastenders", экспонируемую на выставке, в организации которой он сам принимал участие. У королевы, кстати, с юмором тоже все в порядке. Она обожает скетчи и карикатуры на себя и вместе с мужем от души хохочет, если они получаются удачными.
Автор: Сюзанне Кордс, Наталия Королева