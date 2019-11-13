 Наводнение в Венеции стало самым сильным за 53 года | Новости из Германии о Европе | DW | 13.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Наводнение в Венеции стало самым сильным за 53 года

Крупнейшее с 1966 года наводнение затопило Венецию. Из-за стихийного бедствия погибли два человека. Мэр города сообщил, что ущерб исчисляется сотнями миллионов евро.

Площадь перед собором Святого Марка

Площадь перед собором Святого Марка

Сильнейшее за 53 года наводнение затопило Венецию. Поздним вечером во вторник, 12 ноября, вода в городе поднялась на высоту 187 сантиметров, это почти максимальный показатель за всю историю наблюдений. Рекорд - 194 сантиметра - был установлен в 1966 году. Жертвами нынешнего наводнения стали два человека. 13 ноября ситуация остается напряженной.

Природная катастрофа нанесла Венеции ущерб, предварительно исчисляемый сотнями миллионов евро, заявил мэр итальянского города Луиджи Бруньяро в ходе специальной пресс-конференции.

Контекст

По их подсчетам, в результате глобального потепления Венеции грозят частые наводнения (80-100 дней в год). А зимой Венецианская лагуна будет превращаться в грязную лужу. (28.05.2003)

Венецианская лагуна задыхается от обилия водного транспорта. В результате двух инцидентов за выходные погибли 3 человека. (05.08.2018)

В свою очередь президент области Венето Лука Дзайа назвал произошедшее "апокалиптическим бедствием".  "Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80% города находится под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб", - сказал Дзайа. В результате наводнения повреждены многочисленные гондолы и лодки, которые ранее находились у причалов. Кроме того, затоплен первый этаж собора Святого Марка. Наводнение затронуло этот храм в шестой раз за 1200 лет. Лука Дзайа сообщил, что в связи с затоплением в Венеции закрыты все школы.

Евросоюз готов помочь Венеции

Глава региона также выразил обеспокоенность новыми осадками и снегом в соседних горах. По его словам, погодный сценарий может повторить ситуацию 2010 года со снегопадами и порывистыми ветрами, когда сумма ущерба составила 1 млрд евро.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис написал на своей странице в микроблоге Twitter: "Внимательно следим за развитием событий после разрушительного наводнения в Венеции. Мои мысли - с жертвами и всеми пострадавшими. Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации поддерживает контакт с департаментом гражданской защиты Италии. ЕС готов помочь".

Смотрите также:

  • Тайфун Хайян

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тайфун "Хайян"

    Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.

  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


Смотреть видео 25:52

Венеция уйдет под воду, если не остановить туристов - "Европа в фокусе"

Контекст

Тайфуны, ураганы и торнадо

Наводнения, разрушения и пожары, - вот лишь немногие из бедствий, которыми грозят "короли атмосферных пируэтов". (14.11.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Венеция уйдет под воду, если не остановить туристов - "Европа в фокусе"  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Наводнение в Германии смыло 12 миллиардов евро  

Реклама

Самые читаемые

Попытка Adidas вернуть производство в Германию провалилась  

Развод в Германии: кто, кому и сколько платит  

В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно