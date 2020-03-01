Мюнхен оплатит женщинам такси (фото)

Баварская столица стала первым немецким мегаполисом, который решил обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой.
Мюнхен • Добираясь поздно вечером домой - пешком или на общественном транспорте, далеко не каждая женщина чувствует себя в безопасности. Взять такси решаются не все - стоимость такой поездки немалая. Теперь в Мюнхене часть расходов на такси будет оплачиваться из городского бюджета. С 1 марта в баварской столице любая женщина в возрасте 16 лет и старше может получить ваучер на 5 евро. Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - поездка должна быть с 22 часов до 6 часов утра, и пассажир должен быть доставлен домой (в том числе и в пригороде).
Получить такие бумажные сертификаты на 5 евро можно, в частности, в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения (Bürgerbüro). В целом количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билета. Для одной поездки можно использовать только один ваучер.
Мюнхен - первый немецкий город с более чем одним миллионом жителей, который решил взять на себя часть стоимости ночных поездок на такси для женщин. На этот проект он потратит миллион евро. Если будет очевидна его эффективность, то бумажные ваучеры заменят приложением для смартфона.
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