Мюнхенские "12 шагов" для Донбасса: что это было?

Международная конференция по безопасности в Мюнхене отозвалась громким эхом в Киеве. Там возмущены подготовленным экспертами планом по разрешению конфликта в Донбассе. Что с ним не так - у DW.
Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) - одна из ключевых международных площадок, на которой политики и эксперты со всего мира ведут прямой диалог и выражают свою точку зрения относительно региональных конфликтов и глобальных вызовов. Нынешняя конференция, среди прочего, запомнится тем, что именно здесь впервые за десятилетия противостояния вокруг Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе дискуссии обменялись мнениями по поводу перспектив урегулирования этого застарелого конфликта.
Для Украины же едва ли не главным событием на конференции стало обнародование подготовленного международными экспертами плана, цель которого - разрешение конфликта в Донбассе. О его сути и о том, почему инициатива вызвала скандал в Украине, - у DW.
Первая инициатива с участием России
По замыслу многолетнего главы конференции, отставного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger), MSC должна была дать импульс урегулированию конфликта в Донбассе. В этой связи 14 февраля в Мюнхене была представлена экспертная инициатива "12 шагов навстречу большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе".
Документ разработали представители Евро-атлантической группы лидерства в сфере безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group - EASLG). Среди координаторов международной группы экспертов - Вольфганг Ішингер, экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов, а также руководители двух неправительственных организаций - Европейской сети лидерства (ELN) и американской Инициативы по противодействию ядерной угрозы (NTI).
"12 шагов" стали первой за почти шесть лет после аннексии Крыма Россией и ее военного вмешательства в конфликт на востоке Украины попыткой привлечь политические элиты в Москве к диалогу по выходу из "украинского кризиса". Вместе с западными экспертами-международниками, бывшими высокопоставленными военными стран НАТО и американскими сенаторами в разработке документа принимал участие Российский совет по международным делам (РСМД). Эта организация близка к политическому руководству России, ее возглавляет бывший министр иностранных дел и экс-глава Совета безопасности России Игорь Иванов. Зато представителей Украины среди инициаторов "12 шагов" не было.
"12 шагов" - скандал вместо импульса
Вместо импульса урегулированию конфликта в Донбассе презентация плана обернулась скандалом. Украинский МИД и президент Зеленский немедленно дистанцировались от инициативы. Экс-президент Петр Порошенко в интервью DW в Мюнхене заявил, что "документ писался в Кремле".
Тем временем украинские СМИ запестрели заголовками о новом "мюнхенском сговоре", проводя прямые исторические параллели с - не меньше и не больше - Мюнхенским соглашением 1938 года, которое подписали нацистская Германия, Великобритания, Франция и Италия и которое предусматривало аннексию Германией Судетской области Чехословакии.
Трех подписантов "12 шагов" из числа украинских экспертов немало комментаторов в Украине окрестили "предателями". Скандальный сайт "Миротворец" внес их в список лиц, которые "угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины" и "участвуют в пропагандистских мероприятиях России". В этот список попал и Вольфганг Ишингер.
Что не так с предложениями экспертов?
Для инициаторов "12 шагов" скандал стал большим разочарованием, ведь большинство предложенных ими мер преследовали цель обеспечить длительное соблюдение прекращения огня в зоне конфликта и решить первоочередные гуманитарные проблемы. Впрочем, все эти шаги остались в тени политических предложений этого плана.
Речь идет, прежде всего, об идее "начать в Украине национальный диалог относительно идентичности". Спорные вопросы украинской истории и национальной памяти, по замыслу авторов "12 шагов", должны широко обсуждаться лидерами общественного мнения "с учетом перспектив соседних стран, особенно Польши, Венгрии и России".
Возмущение украинцев по поводу такого предложения совершенно не удивило немецкого политолога Андре Гертеля (Andre Härtel), который преподает в Киево-Могилянской академии. Без упоминания о российской агрессии против Украины такое предложение вписывается в российский нарратив о "гражданской войне" в Украине, считает эксперт. "Этот пункт дает понять, что авторы считают конфликт внутриукраинским и перекладывают ответственность за его разрешение на украинцев", - указал Гертель.
Берлин: об отмене санкций в отношении России речь не идет
Подозрения в "пророссийскости" представленных в Мюнхене "12 шагов" в глазах их критиков усилил и призыв согласовать "дорожную карту" ослабления международных санкций против России в зависимости от выполнения ею минских соглашений. Андре Гертель обращает внимание на то, что до сих пор не выполнено ни одно из ключевых положений минских соглашений, к которым привязаны санкции.
Это признает и эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer), которая является одним из подписантов "12 шагов". "Снятие санкций без действий по выполнению минских соглашений со стороны России было бы катастрофическим сигналом сторонам конфликта, всем международным игрокам в регионе и самому ЕС", - полагает Фишер.
По информации DW, представители федерального правительства Германии не были заранее проинформированы о "12 шагах". В ответе на официальный запрос DW в немецком МИДе сообщили, что об ослаблении санкций ЕС в отношении России, с точки зрения Берлина, речь идти не может. "Санкции связаны с военным вмешательством России в конфликт на Востоке Украины. Поэтому они привязаны к полному выполнению минских соглашений. Об ослаблении санкций можно будет думать лишь после этого", - объяснил представитель МИДа.
Гуманитарные проблемы без внимания
Сабине Фишер, несмотря на скандал, не жалеет, что поставила подпись под "12 шагами". Для нее было важно поднять на международном уровне болезненные гуманитарные проблемы в зоне конфликта в Донбассе. Авторы плана, в частности, призывают возобновить работу Совместного центра по контролю и координации, в рамках которого украинские и российские военные совместно следили бы за соблюдением режима прекращения огня и разведением сил на согласованных участках. Этот центр прекратил работу в 2017 году по инициативе России.
В "12 шагах" говорится также о необходимости розыска пропавших без вести и разминирования в зоне боевых действий, а также об облегчении перехода линии разграничения для гражданского населения. Поднимается и вопрос повышения безопасности объектов, которые являются источниками радиационного излучения, указывается на необходимость международных усилий по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса.
"Именно потому, что российская политика является такой, какой она является, и Россия не готова на компромиссы, с моей точки зрения, на данном этапе особое значение имеет гуманитарная ситуация, а также то, что содержится в плане применительно к политике безопасности. Крайне важно стабилизировать регион конфликта и обеспечить долговременное прекращение огня", - добавила Сабине Фишер, объясняя в беседе с DW свое участие в подготовке "12 шагов".
Диалог по Донбассу снова откладывается
Впрочем, предложения по Донбассу, обнародованные в Мюнхене, похоже, пока не вызвали открытой дискуссии, начала которой хотели их авторы. Инициатива встретила неприятие - причем не только в Киеве.
"Документ описывает проблему способом, удобным для Кремля. Возможно, это сделано для того, чтобы сделать его приемлемым для подписантов из числа российской элиты", - предположили в своем заявлении, в частности, эксперты международного аналитического центра Atlantic Council. Они считают бесперспективными попытки привлечь Россию к решению "украинского кризиса", если замалчивать при этом роль Москвы в этом кризисе.
В то же время Atlantic Council подчеркивает необходимость дальнейшего открытого диалога относительно конфликта в Донбассе и перспектив дальнейшего сотрудничества с Россией, а также осуждает травлю в Украине экспертов, поддержавших "12 шагов".
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