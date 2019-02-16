Мюнхенская речь Меркель, евроремонт Лаврова и ПРО для Порошенко

У Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, ставшей в 2007 году предвестницей нынешнего конфликта РФ и Запада, появился конкурент. Выступая в субботу, 16 февраля, на конференции по безопасности, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не обещала потепления в отношениях с Россией, хотя и уделила им много внимания. Мюнхенская речь Меркель стала "почти завещанием" и может войти в историю, как написала газета Süddeutsche Zeitung. Или, как выразился в беседе с DW один из присутствовавших в зале экспертов: "Это был манифест либерализма, произнесенный с упорством, заслуживающим уважения".

Чем удивила Меркель

Меркель говорила свободно, не заглядывая в текст. Обычно сдержанная в выражениях, в Мюнхене канцлер не скрывала эмоций. Некоторые связывают это с тем, что это ее последний канцлерский срок. Необычно много внимания глава правительства ФРГ, но уже не глава правящей партии ХДС, уделила отношениям с Россией. Меркель дала понять, что у нее наболело. Она в очередной раз осудила действия РФ против Украины, употребив слово "Angriff" (нападение), говоря о войне в Донбассе. Обращаясь к сидящему в зале украинскому президенту Петру Порошенко, Меркель сказала, что понимает его критику строящегося газопровода "Северный поток-2", и пообещала добиваться сохранения транзитного маршрута через Украину. Но при этом канцлер выступила против разрыва отношений с Россией и за диалог с Москвой, несмотря на разногласия.

Помимо России, Меркель необычно жестко критиковала Соединенные Штаты за то, что те угрожают ввести пошлины на немецкие автомобили и называют их угрозой своей национальной безопасности. Именно президенту США Дональду Трампу был обращен ее главный посыл - приверженность политике мультилатерализма, то есть совместного решения мировых проблем, а не по принципу "своя рубашка ближе к телу". На вопрос из заглавия нынешней 55-й Мюнхенского конференции - кто подберет части мозаики разрушающегося миропорядка? - Меркель ответила: "Мы все вместе". Зал несколько минут аплодировал стоя.

Угрозы Пенса, сдержанность Цзечи и колкости Лаврова

Выступавший после Меркель вице-президент США Майк Пенс большую часть своей речи посвятил комплиментам в адрес своего шефа Дональда Трампа. Но запомнится его речь в Мюнхене скорее не этим, а необычайно воинственными высказываниями в адрес Ирана, который он назвал угрозой миру на Ближнем Востоке и прежде всего - Израилю. Пенс призвал европейцев присоединиться к США и выйти из ядерной сделки с Тегераном. "Время действовать", - сказал вице-президент. Некоторые восприняли эти его слова как угрозу применить силу против страны, в которой ровно 40 лет назад произошла исламская революция.

С нетерпением ожидали в Мюнхене выступления представителя Китая, редкого гостя в Мюнхене. Это связано с тем, что организаторы конференции предрекают растущее соперничество между США, КНР и Россией. Но те, кто ждал проявления этого соперничества в публичных выступлениях, были разочарованы. Отвечающий за внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил сдержанно и дипломатично. В основном он фактически поддержал Меркель, заявив о приверженности к многостороннему подходу в решении мировых проблем.

Глава российского МИДа и постоянный участник мюнхенской конференции Сергей Лавров призвал вернуться к идее общего европейского дома, нереализованной после окончания холодной войны. "Европейскому дому нужен капитальный ремонт", - сказал Лавров, предварительно покритиковав Запад за нежелание расширять сотрудничество с Россией и за поддержку Украины. Не обошлось и без колкостей. Глава российской дипломатии назвал выступавшего в пятницу и жестко критиковавшего Россию британского министра обороны "министром войны", а на вопрос вашингтонского журналиста ответил: "Вы же все равно напишете так, как вам нужно, пишите сразу так".

Почему Китай не спешит к переговорам о ДРСМД

Дискуссия о ядерном оружии, считавшаяся одной из главных на фоне выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не вызвала большого резонанса. Зал был на треть пуст, что, возможно, было связанно с проходящими параллельно двусторонними встречами. Представители США и России повторили свои позиции: Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора, та отрицает. А вот представитель Китая, который хотят привлечь к переговорам о ДРСМД западные дипломаты, дал понять, что Пекин пока в таких переговорах не заинтересован. Одна из причин - ракеты наземного базирования, о которых идет речь, - основная часть китайского арсенала, в отличие от США и России, у которых сильны морские и воздушные компоненты так называемой ядерной триады.

Как Манфред Вебер удивил Петра Порошенко

Уже под занавес второго дня конференции прошла дискуссия о безопасности в Восточной Европе, в которой изначально планировалось участие и президента Беларуси Александра Лукашенко, но он в последний момент отказался. Эта дискуссия прошла не в главном зале, в котором параллельно обсуждали изменения климата, а в другом помещении. Послушать украинского президента Петра Порошенко, грузинского премьера Мамуку Бахтадзе, премьера Хорватии Андрея Пленковича, генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и немецкого политика Манфреда Вебера, вероятного будущего главу Еврокомиссии, пришло более сотни политиков и экспертов. Среди них было несколько отставных тяжеловесов, в том числе бывший глава госдепа США Мадлен Олбрайт.

Порошенко говорил, что доволен итогами Мюнхена и словами поддержки со стороны европейских и американских политиков. Украинский президент призывал к единству Запада в противодействии России, ему вторил грузинский премьер. Оживление на подиуме и в зале вызвали слова Манфреда Вебера об идее создания европейской системы противоракетной безопасности и более того - присоединения к ней Украины. О чем идет речь было не совсем понятно, поскольку такую ПРО уже фактически создали США, и альтернативная система вряд ли возможна без согласия Вашингтона. Тем не менее, президент Украины сказал, что его страна сразу присоединилась бы к такой европейской ПРО. Казалось, Порошенко не верит своим ушам. "В таком случае мы можем заканчивать дискуссию", - сказал президент, широко улыбаясь, поскольку это было бы исполнением одного из заветных желаний Киева - стать частью западной системы коллективной безопасности.

Пока же, не имея перспективы вступления ни в ЕС, ни в НАТО, Украина, как было сказано в докладе Мюнхенской конференции, остается в "зоне нестабильности".

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