Мюнхенская "Бавария" решила не брать BMW в спонсоры

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" решил не брать в спонсоры немецкий автоконцерн BMW. "Мы прекратили переговоры (о спонсорстве. - Ред.)", - сообщил представитель BMW в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, обнародованном в воскресенье, 19 мая.

Немецкие футбольные рекордсмены и автоконцерн уже были связаны декларацией о намерениях. Обсуждался спонсорский договор на сумму примерно 800 млн евро сроком на 10 лет.

Прекращение переговоров

Предполагалось, что этот контракт вступит в силу не позднее 2025 года. Однако "Бавария" сообщила, что на встрече 8 мая уведомила представителей BMW о прекращении переговоров о спонсорском партнерстве "из-за отсутствия доверия". "Бавария" отметила, что в настоящее время клуб не желает называть конкретных причин такого решения.

В ходе переговоров "Бавария" также выражала намерение досрочно выйти из договора со своим многолетним партнером Audi, который, как и страховой концерн Allianz и производитель спортивных товаров Adidas, владеет 8,33 процентами акций мюнхенского клуба. В случае заключения договора о спонсорстве BWV получил бы и долю Audi.

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