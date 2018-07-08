 Мэр Еревана уходит в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 09.07.2018

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Европа

Мэр Еревана уходит в отставку

О намерении сложить с себя полномочия градоначальника Тарон Маргарян заявил сотрудникам аппарата мэрии Еревана, сообщает АрмИнфо. Причины своего решения он не назвал.

Ереван

Ереван

Мэр Еревана Тарон Маргарян намерен уйти в отставку. Об том он в понедельник, 9 июля, сообщил сотрудникам аппарата мэрии, сообщает издание АрмИнфо. По его данным, Маргарян, бывший главой столицы Армении с 2011 года, не указал причин своего решения.

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Исполнять обязанности мэра временно будет его первый заместитель Камо Ареян, пока Совет старейшин не выберет нового градоначальника из своего состава. Как отмечает АрмИнфо, совет уже ушел в отпуск, его следующее заседание запланировано на 11 сентября. Однако члены совета могут собраться на внеочередное заседание, чтобы провести выборы мэра раньше.

В мае в Ереване проходили акции протеста с требованием отставки мэра. Тогда Маргарян категорически отказался уходить со своего поста. В июне Служба национальной безопасности (СНБ) Армении провела обыски в мэрии, связанные с двумя уголовными делами, возбужденными по признакам хищений в фонде "Ереван". 13 июня СНБ заявила о выявлении случаев махинаций и злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками мэрии Еревана. Фонд "Ереван" был зарегистрирован в 2007 году, председателем совета попечителей является Тарон Маргарян.

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  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


 

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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

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