 Мэрия Москвы призвала организаторов отказаться от ″Марша матерей″ | Новости из Германии о России | DW | 13.08.2018

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Россия

Мэрия Москвы призвала организаторов отказаться от "Марша матерей"

"Марш матерей" не согласован со столичными властями и "представляет угрозу общественной безопасности", заявили в мэрии Москвы.

Мэрия Москвы (фото из архива)

Мэрия Москвы призвала организаторов шествия "Марш матерей" отказаться от акции, поскольку митинг не согласован с властями и "представляет угрозу общественной безопасности". Об этом агентству "Интерфакс" в понедельник, 13 августа, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. 

По словам Черникова, мэрия просит граждан воздержаться от несанкционированного мероприятия и не призывать других участвовать в нем. "Заявка на проведение этой акции в правительство Москвы не поступала, а любые публичные массовые акции при подготовке должны быть согласованы с органами власти для обеспечения общественной безопасности", - заявил глава департамента.

Контекст

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Организаторы "Марша матерей" призвали граждан 15 августа выйти на улицы Москвы в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Они требуют выпустить из тюрьмы 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, которые находятся в СИЗО.

Дело "Нового величия"

О так называемой оппозиционной группе "Новое величие" стало известно в марте 2018 года, когда в Москве задержали 10 человек, в том числе Павликову и Дубовик. Их обыскали, допросили и обвинили в создании экстремистского сообщества. Позже выяснилось, что в группу были внедрены три сотрудника силовых структур, которые и дали обвинительные показания на участников группы. По версии следствия, состоявшие в "Новом величии" намеревались захватить власть в России после государственного переворота.

9 августа Дорогомиловский суд Москвы отказался освободить из СИЗО Анну Павликову, несмотря на ухудшившееся состояние ее здоровья. С просьбой отпустить девушку под домашний арест выступили уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Однако суд продлил на месяц срок ареста Павликовой.

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    Автор: Елена Барышева


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