 Мэрия Москвы не согласовала протестный митинг 14 сентября на проспекте Сахарова | Новости из Германии о России | DW | 05.09.2019

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Россия

Мэрия Москвы не согласовала протестный митинг 14 сентября на проспекте Сахарова

Власти Москвы объяснили отказ тем, что в этот день на проспекте Сахарова будут проходить "культурно-просветительные и социально-значимые массовые мероприятия".

Акция протеста в Москве 10 августа 2019 года

Акция протеста в Москве 10 августа 2019 года

Мэрия Москвы отказала в проведении протестного митинга 14 сентября. Об этом сообщила на своей странице в Facebook сотрудница штаба "Партии перемен", помощница оппозиционного политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, которая подавала уведомление о проведении акции. Согласно опубликованному ею заявлению московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, 14 сентября на проспекте Сахарова, где намечался митинг, будут проходить "культурно-просветительные и социально-значимые массовые мероприятия".

Контекст

Уведомление в столичную мэрию о проведении новой протестной акции подала помощница Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Митинг вновь планируется провести на проспекте Сахарова. (02.09.2019)

Чем может обернуться насилие полиции и Росгвардии на московских улицах, и к какой опасной черте подошли российские власти, санкционирующие насилие силовиков, рассуждает Федор Крашенинников. (16.08.2019)

В связи с этим власти предлагают в качестве площадки для акции территорию у памятника "Солдату Отечества – ХХ век" на пересечении улиц Перерва и Люблинская. Это в районе Марьино к югу-востоку от центра Москвы.

"Есть у меня ощущение, что раз мэрия посылает нас в Перерву, то саму мэрию стоит послать в куда более очевидное место", - написала Вихарева, комментируя отказ. Она указала на то, что ранее мэрия мотивировала отказ в митинге на проспекте Сахарова "помехами транспортной инфраструктуре". "В новом отказе эта позиция внезапно изменилась, - продолжила активистка. - Оказывается, на проспекте Сахарова можно проводить разные "массовые мероприятия", но просто не нам".

За "прекращение избиений и возможность ходить по бульварам"

О подаче заявки Вихарева сообщила 2 сентября. "Прекращение избиений и возможность ходить по бульварам без жестких задержаний - это не то, о чем мы мечтаем. Повторюсь, ни одно из заявленных ранее требований не выполнено. То настоящее, в котором мы сейчас живем, - затишье перед бурей. Необходимо продолжать бороться всеми возможными методами", - пояснила активистка требования ппозиционеров. Она выразила уверенность в том, что после выборов в Мосгордуму 8 сентября, на которые власти не допустили оппозиционных кандидатов, повод для протеста будет "еще более сильный, чем сейчас".

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. Затем иэрия Москвы отказывала в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа. 31 августа на проспекте Сахарова вместо митинга прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором, по различным оценкам, участвовали от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция на этот раз не вмешивалась в происходящее.

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