Мэрия Москвы запретила проводить шествие по Тверской 31 августа

Московские власти не разрешили оппозиции провести 31 августа шествие по Тверской улице. Об этом сообщила в четверг, 22 августа, глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова на своей странице в Facebook.

В письме с отказом, которое обнародовала Русакова, мэрия ссылается на то, что "в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством". Кроме того, в документе указано, что это шествие "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры" и "нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии".

Второй вариант маршрута шествия, предложенный организаторами, - от Страстного бульвара до проспекта Сахарова - по словам Русаковой, был "вообще обойден молчанием". Устроители планировали, что в их мероприятии примут участие около 40 тысяч человек.

Заявки оппозиции на проведение акций 31 августа

Заявку на проведение 31 августа шествия по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, подавала в московскую мэрию и незарегистрированная Либертарианская партия.

Кроме того, глава штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова - Эльвира Вихарева - подавала заявку на ту же дату на проведение митинга на проспекте Сахарова, а руководитель психологической службы организации "Русь Сидящая" Иван Бершинский обращался в мэрию за согласованием митинга 31 августа на проспекте Мира.

Между оппозиционерами существует договоренность об объединении заявок, если московские власти согласуют хотя бы одну из них.

Отказ в согласовании акций оппозиции 24 августа

Неделю назад мэрия Москвы отклонила две заявки оппозиции на проведение митинга и шествия за свободные выборы 24 августа. Организаторы акции просили мэрию разрешить им провести мероприятие с количеством участников до ста тысяч человек на площади у Поклонной горы или на проспекте академика Сахарова.

Поводом для отказа мэрии стало то, что на площади Победы у Поклонной горы уже было запланировано другое мероприятие. А шествие на проспекте Сахарова, как сообщили в мэрии, "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

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