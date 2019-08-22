 Мэрия Москвы запретила проводить шествие по Тверской 31 августа | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2019

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Россия

Мэрия Москвы запретила проводить шествие по Тверской 31 августа

Московская мэрия отказала группе муниципальных депутатов в проведении шествия в центре города, пояснив, что оно помешает движению и нарушит права граждан, не участвующих в нем.

Бойцы Росгвардии на акции оппозиции в Москве в августе 2019 года

Бойцы "Росгвардии" на акции оппозиции в Москве в августе 2019 года

Московские власти не разрешили оппозиции провести 31 августа шествие по Тверской улице. Об этом сообщила в четверг, 22 августа, глава Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова на своей странице в Facebook.

В письме с отказом, которое обнародовала Русакова, мэрия ссылается на то, что "в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством". Кроме того, в документе указано, что это шествие "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств", "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры" и "нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии".

Второй вариант маршрута шествия, предложенный организаторами, - от Страстного бульвара до проспекта Сахарова - по словам  Русаковой, был "вообще обойден молчанием". Устроители планировали, что в их мероприятии примут участие около 40 тысяч человек.

Контекст

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Заявки оппозиции на проведение акций 31 августа

Заявку на проведение 31 августа шествия по бульварам, от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, подавала в московскую мэрию и незарегистрированная Либертарианская партия.

Кроме того, глава штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова - Эльвира Вихарева - подавала заявку на ту же дату на проведение митинга на проспекте Сахарова, а руководитель психологической службы организации "Русь Сидящая" Иван Бершинский обращался в мэрию за согласованием митинга 31 августа на проспекте Мира.

Между оппозиционерами существует договоренность об объединении заявок, если московские власти согласуют хотя бы одну из них.

Отказ в согласовании акций оппозиции 24 августа

Неделю назад мэрия Москвы отклонила две заявки оппозиции на проведение митинга и шествия за свободные выборы 24 августа. Организаторы акции просили мэрию разрешить им провести мероприятие с количеством участников до ста тысяч человек на площади у Поклонной горы или на проспекте академика Сахарова.

Поводом для отказа мэрии стало то, что на площади Победы у Поклонной горы уже было запланировано другое мероприятие. А шествие на проспекте Сахарова, как сообщили в мэрии, "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

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    Автор: Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Сообщение депутата Елены Русаковой об отказе в согласовании шествия 31 августа

Сообщение депутата Елены Русаковой об отказе в согласовании шествия 31 августа

Сайт организации "Русь сидящая"

Сайт организации "Русь сидящая"

Сайт Либертарианской партии РФ

Сайт Либертарианской партии РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

Скандал в Москве: критиков Путина не пускают на выборы. DW Новости  

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