 Мэра Кишинева изберут во втором туре | Новости из Германии о Европе | DW | 21.10.2019

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Европа

Мэра Кишинева изберут во втором туре

Во втором по величине городе Молдавии - Бельцах - выборы, по предварительной информации, выигрывает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый.

Кишинев

Кишинев

Кандидатура нового мэра Кишинева определится во втором туре. Об этом свидетельствуют предварительные результаты по итогам обработки 92 процентов (280 из 307) протоколов. 

Кандидат от пророссийской Партии социалистов Республики Молдова Ион Чебан набирает 41,95 процента голосов. Его основной соперник - Андрей Нэстасе, лидер проевропейской правой "Платформы "Достоинство и правда" (DA), входящей в избирательный блок ACUM ("Сейчас"), получает 30,58 процента голосов.

У экс-мэра Кишинева, либерала Дорина Киртоакэ - 9,39 процента. Таким образом ни один из оппонентов не смог заручиться более чем 50 процентами голосов. 

Как передает агентство "Интерфакс", второй тур может пройти 3 ноября.

В Бельцах побеждает Усатый

Между тем, во втором по величине городе страны - Бельцах - выборы, по предварительной информации, выигрывает лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. Его оппонент из Партии социалистов Республики Молдова Александр Нестеровский поздравил его с победой, передает Бельцкий независимый портал esp.md.

Неожиданная должность Нэстасе

Ион Чебан и Андрей Нэстасе ранее уже участвовали во втором туре электорального марафона на досрочных местных выборах в Кишиневе 3 июня 2018 года. Победу с незначительным перевесом тогда одержал лидер партии DA, однако занять кресло мэра Нэстасе не пришлось. ЦИК, подконтрольный правящей на тот момент  Демпартии Молдовы, аннулировал результаты голосования. Основанием стал пост оппозиционного политика в соцсетях, где он в день выборов призывал избирателей прийти на участки. Судьи трех инстанций согласились с решением ЦИК. В Евросоюзе сочли этот вердикт несущим в себе угрозу для демократии в Молдавии.

Контекст

Последние события на Украине повлияли и на политическую ситуацию в Молдавии, где в марте нынешнего года состоятся парламентские выборы. (01.01.1970)

DW искала ответ на вопрос, почему каждый вечер молдавская столица задыхается от нестерпимой вони. Одни винят очистные сооружения, другие видят причину в нелегальном сбросе промышленных отходов в городскую канализацию. (11.10.2019)

После того, как 8 июня 2019 года в молдавском парламенте было создано коалиционное большинство, депутаты приняли декларацию "О захваченном государстве". Андрей Нэстасе возглавил министерство внутренних дел и занял кресло вице-премьера. Вступив в предвыборную борьбу за должность мэра, он, согласно законодательству, приостановил свою работу в кабмине.

В разгар избирательной кампании, 8 октября, Апелляционная палата Кишинева неожиданно отменила свое прошлогоднее решение и утвердила результаты досрочных местных выборов 3 июня 2018 года. Нэстасе получил должность мэра, однако сразу отказался от нее как участник новой электоральной гонки.

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