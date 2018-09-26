 Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в нарушении международных норм | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2018

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Мир

Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в нарушении международных норм

Россия бесцеремонно нарушает международные нормы - захватывает территории и использует химическое оружие в других странах. Об этом в Нью-Йорке заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Тереза Мэй

Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "бесцеремонном" нарушении ряда международных норм - в частности, в захвате суверенных территорий, а помимо этого и в применении химического оружия на территории Великобритании. Об этом Мэй заявила в среду, 26 сентября, выступая в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Контекст

Результаты расследования дела Скрипалей в Великобритании будут иметь серьезные последствия для агентуры российских спецслужб по всему миру, полагает Константин Эггерт. (06.09.2018)

Обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Расследователи называют его полковником ГРУ, который трижды был в Чечне. (26.09.2018)

Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое премьер возложила на российские спецслужбы, она назвала "отвратительным".

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что считает интервью Александра Петрова и Руслана Боширова российскому государственному телеканалу RT "фейковым телешоу". Комментируя это интервью, Хант напомнил, что, когда в 2014 году российские военнослужащие вторглись в Украину, они, как утверждала Москва, находились в отпуске. "Пора остановить фейковые телешоу - мир раскусил Россию", - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Между тем из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

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  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсация в деле Скрипалей: Лондон обвиняет ГРУ  

Тереза Мэй об ударе по Сирии  

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