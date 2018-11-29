 Мэй намерена добиваться новых санкций в отношении России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2018

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Мир

Мэй намерена добиваться новых санкций в отношении России

Премьер Великобритании назвала позицию Москвы в керченском конфликте "типичной моделью поведения России". Лондон призвал к освобождению украинских моряков..

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (фото из архива)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (фото из архива)

России следует освободить украинских моряков и суда ВМС Украины. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в четверг, 29 ноября, направляясь на саммит "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе. Она назвала позицию Москвы в керченском конфликте "типичной моделью поведения России" и призвала к деэскалации.

Лондон "всегда находился в авангарде ЕС, призывая к санкциям в отношении России в связи с ее поведением", подчеркнула Мэй. По ее словам, Великобритания продолжит добиваться "соответствующих санкций" в отношении Москвы.

В ряде областей Украины введено военное положение

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. После захвата кораблей президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в приграничных с Россией областях.

Контекст

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Ряд депутатов Европарламента намерены провести внеочередное обсуждение эскалации в Азовском море. По их мнению, Россия превращает Азовское море в свои внутренние воды. (27.11.2018)

В Буэнос-Айресе открывается саммит G20. Повестка дня "большой двадцатки" изобилует актуальными темами, но ожидающееся "шоу Трампа" ставит под вопрос достижение конструктивных результатов по итогам встречи. (29.11.2018)

По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.

Трамп отменил встречу с Путиным

С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили Евросоюз, а также США, Германия, Франция и другие государства. Из-за конфликта в Керченском проливе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, которая была запланирована в кулуарах саммита G20 в Аргентине.

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    Автор: Евгений Тейзе


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Отправит ли НАТО военные корабли в Азовское море?

Контекст

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

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