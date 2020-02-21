"Мы боимся зайти в бар": жители ФРГ с миграционными корнями о теракте в Ханау

Мелисса Кайнак (Melissa Kaynak) стоит на улице в центре Ханау и задумчиво смотрит на оцепленную полицейской лентой кальянную Midnight, расположенную на противоположной стороне. Улица постепенно заполняется журналистами и прохожими. На углу люди ставят свечи и кладут букеты цветов. В обычно оживленном квартале с многочисленными закусочными и залами игровых автоматов в этот день непривычно тихо. Накануне вечером правый экстремист застрелил здесь девять и ранил пять человек.

Сразу после появления новостей о преступлении Мелисса - социальный работник с турецкими корнями - поехала в кальянную Midnight искать своего брата, который иногда туда заходил. "Я не могла до него дозвониться и начала волноваться", - рассказывает женщина. На улице, забитой полицейскими машинами и каретами скорой помощи, она успокаивала девушку, которая находилась в шоке, и молилась вместе с другими очевидцами трагедии.

Все жертвы нападений имеют миграционные корни

Мелисса Кайнак

Вечером в среду, 19 февраля, в кальянную Midnight ворвался мужчина и открыл стрельбу по посетителям. В результате были убиты три человека. Нападавший скрылся, а через некоторое время появился в кальянной в другом районе города - Кессельштадт, расположенной в пяти минутах езды от первого места преступления. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый убийца - 43-летний немец Тобиас Б. - обнаружен мертвым в своей квартире и что рядом с ним находится тело 72-летней женщины, его матери. Следователи полагают, что после совершения преступлений он застрелил свою мать, а затем покончил с собой.

Как сообщили в Федеральной прокуратуре ФРГ, преступник руководствовался правоэкстремистскими мотивами. По данным правоохранительных органов, все девять жертв нападений имели миграционные корни. Погибшие были гражданами Германии, Болгарии, Турции, Румынии, Боснии и Герцеговины, а также Афганистана.

"Мы не должны бояться"

Мехмет Танриверди

Мелисса Кайнак вне себя от ярости. "Это была расистская атака, направленная против мусульман, против иностранцев. Погибли ни в чем не повинные люди," - говорит женщина. Разумеется, многие сейчас напуганы, продолжает она. "Сначала это случилось в Галле (в октябре 2019 года неонацист попытался атаковать синагогу в Галле, но ему помешала крепкая дверь. - Ред.), а теперь и здесь. Я хочу, чтобы мы говорили не друг о друге, а друг с другом, и объясняли детям и молодежи, что такое расизм - вне зависимости от того, идет ли речь об антисемитизме, цвете кожи, религии, культуре или происхождении."

К месту трагедии с каждой минутой прибывает все больше людей. Сюда подходит и замглавы курдской общины Германии Мехмет Танриверди (Mehmet Tanriverdi): он медленно приближается к месту преступления с букетом роз в руках. Среди убитых было и несколько курдов: в целом в Ханау проживает около 5000 представителей этой народа.

На месте преступления в Ханау

"Мы нигде не можем чувствовать себя в безопасности", - говорит Танриверди. Ксенофобы есть в каждом городе, поэтому подобное может произойти где угодно, особенно после теракта в Галле, подчеркивает представитель курдской общины. Тем не менее он уверен в том, что люди должны продолжать жить обычной жизнью. "Мы не должны бояться. Нам нужно решительно выступать против правого экстремизма и выходить с протестами на улицы. Такие акции проходят в городах по всей Германии, и это очень хорошо", - заключает Мехмет Танриверди.

"Расизм - это яд"

Внезапно толпа, собравшаяся возле кальянной, приходит в движение. На место преступления прибывает министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Вместе с министром юстиции страны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) и премьер-министром Гессена Фолькером Буффье (Volker Bouffier) он возлагает к дереву возле кальянной цветы и венки.

Власти страны сделают все для того, чтобы выяснить предысторию данного преступления и сделать соответствующие выводы, заверяет Зеехофер. Он также повторяет слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) о том, что расизм - это яд, и подчеркивает, что правым радикалам необходимо дать решительный отпор.

Камеры наблюдения и запертые двери в кальянных?

Хорст Зеехофер

За происходящим наблюдают 19-летняя студентка Аизе Тек (Ayse Tek) и 27-летний Мехмет Топан (Mehmet Topan). Молодые люди часто посещали кальянную и лишь волей случая не оказались там в момент совершения преступления. В среду вечером Аизе в последний момент передумала и решила туда не идти, а Мехмет в последний раз был в этом заведении во вторник - за день до трагических событий. "В среду вечером я сидел дома и играл в Playstation. Внезапно мне пришло сообщение от друга в WhatsApp, что кого-то застрелили. Для меня это был шок. Я заходил в кальянную всего за день до этого," - рассказывает молодой человек.

Отвечая на вопрос о мотивах предполагаемого преступника, Аизе Тек отмечает, что не всегда чувствует себя в Ханау в безопасности. Девушка родилась в Германии, однако ее предки приехали сюда из Албании.

"Я выгляжу, как иностранка. У меня черные волосы, темные глаза и небольшой акцент. Но что же мне делать?" - недоумевает она. У обоих молодых людей сложилось впечатление, что в последнее время ксенофобия в Германии значительно усилилась."Здесь стало намного хуже. Иногда можно услышать такие фразы, как "уезжайте к себе на родину", - сетует Аизе.

После случившегося Аизе и Мехмет боятся ходить в бары. "В кальянных должны быть установлены камеры, а двери нужно всегда запирать", - считает девушка. В дополнение к мерам безопасности она также хочет, чтобы перемены произошли в немецком обществе.

Ну а пока список немецких городов, названия которые будут навсегда связаны с убийствами на почве ксенофобии, теперь пополнился еще одним населенным пунктом: Ханау.

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