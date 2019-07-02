МЧС предупреждает о возобновлении ливней в Иркутской области

В селеопасных районах Иркутской области во второй половине дня воскресенья, 14 июля, и в понедельник, 15 июля, ожидаются очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области в воскресенье, 14 июля, ссылаясь на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, МЧС сообщает о повышении уровня воды в реках Ока, Ия и Уда на 15-45 сантиметров, указывая при этом, что эти отметки не превышают критические.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает жителей Иркутской области отказаться от туристических маршрутов в селеопасных районах и принять другие меры предосторожности.

Глобальное изменение климата как причина наводнения в Иркутске

От наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня в результате проливных дождей, пострадали в общей сложности около 11 тысяч жилых домов, в которых проживали 38 тысяч человек. Наиболее сильные разрушения паводок причинил городам Нижнеудинск и Тулун. В Тулуне до сегодняшнего дня остаются подтопленными 67 домов.

По данным агентства "Интерфакс" за 14 июля, общее число госпитализированных в регионе увеличилось до 647 человек. Наиболее частые жалобы пострадавших от наводнения - это простуда и нервные расстройства.

1 июля 2019 года ученые Иркутского государственного университета опубликовали статью под названием "Аномалия, стремящаяся к постоянству". В ней они связывали причины наводнения в регионе с глобальным и региональным изменением климата, и предсказывали учащение подобных природных катаклизмов в ближайшие годы.

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