 МЧС предупреждает о возобновлении ливней в Иркутской области | Новости из Германии о России | DW | 14.07.2019

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Россия

МЧС предупреждает о возобновлении ливней в Иркутской области

По данным МЧС РФ, из-за сильных дождей в Иркутской области ожидается новое повышение уровня воды в реках региона. В связи с этим ведомство призвало жителей области принять необходимые меры предосторожности.

Дома, разрушенные наводнением в Иркутской области

Дома, разрушенные наводнением в Иркутской области

В селеопасных районах Иркутской области во второй половине дня воскресенья, 14 июля, и в понедельник, 15 июля, ожидаются очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области в воскресенье, 14 июля, ссылаясь на данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, МЧС сообщает о повышении уровня воды в реках Ока, Ия и Уда на 15-45 сантиметров, указывая при этом, что эти отметки не превышают критические.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС призывает жителей Иркутской области отказаться от туристических маршрутов в селеопасных районах и принять другие меры предосторожности.

Глобальное изменение климата как причина наводнения в Иркутске

От наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня в результате проливных дождей, пострадали в общей сложности около 11 тысяч жилых домов, в которых проживали 38 тысяч человек. Наиболее сильные разрушения паводок причинил городам Нижнеудинск и Тулун. В Тулуне до сегодняшнего дня остаются подтопленными 67 домов.

Контекст

Наводнение в Иркутской области связано с глобальным потеплением, уверены ученые и президент Путин. Пора наконец всем россиянам осознать эту мировую угрозу, считает Андрей Гурков. (04.07.2019)

Наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. О ее причинах и последствиях - в фотогалерее DW. (04.07.2019)

По данным агентства "Интерфакс" за 14 июля, общее число госпитализированных в регионе увеличилось до 647 человек. Наиболее частые жалобы пострадавших от наводнения - это простуда и нервные расстройства.

1 июля 2019 года ученые Иркутского государственного университета опубликовали статью под названием "Аномалия, стремящаяся к постоянству". В ней они связывали причины наводнения в регионе с глобальным и региональным изменением климата, и предсказывали учащение подобных природных катаклизмов в ближайшие годы.

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    В результате наводнения в Иркутской области, начавшегося после проливных дождей 25 июня 2019 года, было затоплено 98 населенных пунктов. Всего от чрезвычайной ситуации пострадали более 10 тысяч домов, в которых проживало около 33 тысяч человек, в том числе почти 8 тысяч детей. По данным Иркутского государственного университета, это наводнение стало сильнейшим за 180 лет.

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    С 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому паводки в Иркутской области были признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Это позволило задействовать в борьбе с наводнением вооруженные силы РФ.

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    Участие военных в спасательной операции

    С 25 июня в район ЧС было направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Кроме того, для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

  • Жители Иркутской области смотрят с автомобильного моста на руины домов, разрушенных наводнением.

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    Ограничения в движении транспорта

    В результате паводка были повреждены более десяти автомобильных мостов, а на ряде участков федеральной трассы "Сибирь" ограничили движение транспорта.

  • Разбитый автомобиль на фоне разрушенного наводнением дома

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Ликвидация последствий паводка

    По данным на утро четверга, 4 июля, 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2700 домах, где проживает около 6300 жителей. Ущерб от ЧС оценивается в 29 млрд рублей.

  • Мужчина и женщина смотрят на остатки дома, разрушенного наводнением в Иркутской области

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Жертвы катастрофы

    По официальным данным, в результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.

  • Поселковые дома, разрушенные наводнением

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Следствие глобального потепления

    Ученые Иркутского государственного университета связывают наводнение в регионе с глобальным изменением климата и предупреждают, что вероятность повторения подобных катаклизмов в будущем "достаточно высока". На пресс-конференции после саммита G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин признал, что в России глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

  • Сотрудник российской нефтедобывающий компании Лукойл

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Глобальное потепление и добыча нефти

    Выделяемый при сжигании ископаемого углеводородного топлива углекислый газ считается одной из главных причин "парникового эффекта". По мнению некоторых экспертов, чтобы избежать дальнейших природных катаклизмов, России придется изменить саму основу экономики страны, связанную с добычей и экспортом углеводородов. Однако сегодня многие в РФ отрицают само наличие подобной проблемы.

    Автор: Елена Гункель


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Катастрофа федерального масштаба: глобальное потепление ударило по Сибири? DW Новости

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Более 33 тысяч человек пострадали от масштабного наводнения в Иркутской области. Указом президента Путина бедствие было признано ЧС федерального масштаба. О нем - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы МЧС РФ с предупреждением о сильных дождях в Иркутской области

Сообщение пресс-службы МЧС РФ с предупреждением о сильных дождях в Иркутской области

Статья ученых ИГУ "Аномалия, стремящаяся к постоянству"

Статья ученых ИГУ "Аномалия, стремящаяся к постоянству"

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа федерального масштаба: глобальное потепление ударило по Сибири? DW Новости  

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Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии  

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