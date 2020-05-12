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Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, первый заместитель премьер-министра и министр обороны страны.

A Saudi man walks past a Vision 2030 display at a stand about Saudi Arabia during the World Energy Congress in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Tuesday, Sept. 10, 2019. Amin Nasser, the chairman and CEO of the state-run oil giant Saudi Aramco, told journalists Tuesday a planned initial public offering of a sliver of the company's worth would happen very soon. Vision 2030 is an ambitious plan by Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman that includes the IPO of a small part of Saudi Aramco to help fund its efforts. (AP Photo/Jon Gambrell) |

Из-за дешевой нефти Саудовская Аравия прощается с прежней жизнью 12.05.2020

Коронавирус и ценовая война с Россией серьезно подорвали финансы нефтяного королевства. Теперь ему предстоят повышение налогов, всплеск инфляции и урезание национальных проектов.
ARCHIV - 16.08.2019, Niedersachsen, Emlichheim: Tiefpumpen zür Erdölförderung stehen auf dem Gelände der Wintershall Dea. (Zur dpa-Berichterstattung zur Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien.) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов 20.03.2020

Как обвал цен на нефть скажется на двух авторитарных режимах? У кого больше запас прочности? Можно ли возродить ОПЕК+? Консультанты правительства ФРГ из фонда SWP высказали свое мнение.
May 20, 2017 - In this May 20, 2017, file photo, President Donald Trump shakes hands with Saudi Deputy Crown Prince and Defense Minister Mohammed bin Salman in Riyadh. In emails obtained by The Associated Press, George Nader claims he later met with Mohammed bin Salman, who by then had been elevated to crown prince, and Abu Dhabi’s crown prince, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, in a lobbying effort to alter U.S. policy in the Middle East. (AP Photo/Evan Vucci, File) |

Комментарий: Трамп позволяет Эр-Рияду выйти сухим из воды 21.11.2018

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге.
ARCHIV - 01.02.2017, Bayern, München: Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Siemens, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen der Siemens-Hauptversammlung in der Olympiahalle. (zu dpa Grüne: Siemens-Chef Kaeser soll nicht zur Investorenkonferenz in Riad vom 18.10.2018) Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Главу Siemens убийство Хашогги впечатлило больше аннексии Крыма 22.10.2018

Джо Кезер отказался от участия в саудовском "Давосе в пустыне" по политическим причинам. В марте 2014 года, в похожей ситуации, он в Россию поехал. DW сравнила два знаковых события.
Dschemal Chaschuqdschi oder Dschemal Kashoggi oder Dschamal Chaschukdschi oder Jamal Khashoggi. +++ A general manager of Alarab TV, Jamal Khashoggi, looks on during a press conference in the Bahraini capital Manama, on December 15, 2014. The pan-Arab satellite news broadcaster owned by billionaire Saudi businessman Alwaleed bin Talal will go on air February 1, promising to break the mould in a crowded field.AFP PHOTO/ MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images)

Турция расследует исчезновение журналиста в консульстве Саудовской Аравии 06.10.2018

Джамаль Хашогги пропал после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Там его убили, сообщают информагентства со ссылкой на источники в следствии.

NEW YORK, USA - MARCH 28: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud (R) and Masayoshi Son, chairman and chief executive officer of SoftBank Group Corp (L) sign solar power project agreement in New York, United States on March 28, 2018. Bandar Algaloud / Saudi Kingdom Council / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саудовская Аравия заменит нефть солнечными батареями 30.03.2018

Ключевая страна ОПЕК сделала ставку на возобновляемую энергетику. Вместе с японской фирмой Softbank она построит солнечные электростанции, равные по мощности 200 атомным реакторам.
ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). Saudi-Arabiens König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. (Zu dpa König von Saudi-Arabien macht seinen Sohn zum Kronprinzen vom 21.06.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Саудовская Аравия: новый принц, прежний стиль 23.06.2017

Новым кронпринцем Саудовской Аравии объявлен Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. У него уже есть немалый внешнеполитический опыт, но с новаторскими идеями он пока не выступал.
FILE - HANDOUT - An undated file photograph showing an oil refinery on the east coast of Saudia Arabia near the Persian Gulf city of Dhahran. EPA/HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Internationale Energieagentur (IEA) stellt Öl-Bericht vor vom 10.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa

Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти 10.05.2016

Госкомпания Saudi Aramco планирует активизировать разработку месторождения Шайбá. Кроме того, Эр-Рияд намерен увеличить добычу газа.
25.04.2016+++ (L-R) Saudi Crown Prince Mohammed bin Nayef, Saudi King Salman, and Saudi Arabia's Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman stand together after Saudi Arabia's cabinet agrees to implement a broad reform plan known as Vision 2030 in Riyadh, April 25, 2016. REUTERS/Saudi Press Agency/Handout via Reuters TPX IMAGES OF THE DAY ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. +++ (C) Reuters/Saudi Press Agency

Комментарий: Саудовцы бросают России вызовы по всем статьям 26.04.2016

Провозглашая курс на преодоление нефтяной зависимости, модернизацию и либерализацию, Эр-Рияд выбирает совершенно иной вектор развития, чем Москва, считает Андрей Гурков.
Bildunterschrift:Saudi soldiers stand at attention in front of tanks during a visit by Deputy Defence Minister Prince Khaled bin Sultan (unseen) at Al-Khoba in the southern Jizan province near the border with Yemen on January 27, 2010. Sultan said that Yemeni Shiite rebels were chased out of the kingdom and did not pull out on their accord as they claim. The leader of Shiite rebels, known also as Huthis, had announced on January 25 the voluntary withdrawal of his fighters from positions occupied within Saudi Arabia. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

Саудовская Аравия объявила о создании исламской коалиции против террора 14.12.2015

Члены нового военного альянса объявили о создании совместного оперативного центра в Эр-Рияде, который призван координировать и поддерживать совместные военные операции.
Russian President Vladimir Putin (R) meets with Saudi Defence Minister Mohammed bin Salman in Sochi, Russia, October 11, 2015. Putin met Salman on the sidelines of the Russian Grand Prix in Sochi on Sunday, the Kremlin said. REUTERS/Alexei Nikolsky/RIA Novosti/Kremlin ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Саудовская Аравия предостерегает Россию от опасных последствий в Сирии 12.10.2015

На встрече в Сочи саудовские министры подвергли действия России острой критике. Глава российского МИД заявил, что стороны пришли к взаимопониманию.