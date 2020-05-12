Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Нефтяная война России и Саудовской Аравии глазами немецких экспертов

Как обвал цен на нефть скажется на двух авторитарных режимах? У кого больше запас прочности? Можно ли возродить ОПЕК+? Консультанты правительства ФРГ из фонда SWP высказали свое мнение.