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Наследный принц Саудовской Аравии
Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, первый заместитель премьер-министра и министр обороны страны.
Коронавирус и ценовая война с Россией серьезно подорвали финансы нефтяного королевства. Теперь ему предстоят повышение налогов, всплеск инфляции и урезание национальных проектов.
Как обвал цен на нефть скажется на двух авторитарных режимах? У кого больше запас прочности? Можно ли возродить ОПЕК+? Консультанты правительства ФРГ из фонда SWP высказали свое мнение.
Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге.
Джо Кезер отказался от участия в саудовском "Давосе в пустыне" по политическим причинам. В марте 2014 года, в похожей ситуации, он в Россию поехал. DW сравнила два знаковых события.
Джамаль Хашогги пропал после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Там его убили, сообщают информагентства со ссылкой на источники в следствии.
Ключевая страна ОПЕК сделала ставку на возобновляемую энергетику. Вместе с японской фирмой Softbank она построит солнечные электростанции, равные по мощности 200 атомным реакторам.
Новым кронпринцем Саудовской Аравии объявлен Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. У него уже есть немалый внешнеполитический опыт, но с новаторскими идеями он пока не выступал.
Госкомпания Saudi Aramco планирует активизировать разработку месторождения Шайбá. Кроме того, Эр-Рияд намерен увеличить добычу газа.
Провозглашая курс на преодоление нефтяной зависимости, модернизацию и либерализацию, Эр-Рияд выбирает совершенно иной вектор развития, чем Москва, считает Андрей Гурков.
Члены нового военного альянса объявили о создании совместного оперативного центра в Эр-Рияде, который призван координировать и поддерживать совместные военные операции.
На встрече в Сочи саудовские министры подвергли действия России острой критике. Глава российского МИД заявил, что стороны пришли к взаимопониманию.
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