 МУС отказался расследовать действия США в Афганистане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.04.2019

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Мир

МУС отказался расследовать действия США в Афганистане

Международный уголовный суд в Гааге не будет расследовать возможные преступления солдат США в Афганистане. Прошло слишком много времени, и нет надежды на сотрудничество Кабула, объяснили в МУС.

Der internationale Strafgerichtshof Den Haag (picture-alliance/dpa/J. Vrijdag)

Международный уголовный суд в Гааге

Международный уголовный суд (МУС) отклонил запрос о расследовании возможных военных преступлений в Афганистане. Подобное расследование в настоящий момент не будет служить интересам правосудия, говорится в сообщении суда в Гааге, опубликованном в пятницу, 12 апреля.

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В документе указывается, что хотя имеется достаточно оснований для начала следственных действий, но со времени событий, о которых идет речь (начиная с 2003 года), прошло слишком много времени, а сотрудничество Афганистана в этом деле маловероятно. Таким образом, надежды на успешное расследование крайне малы, подчеркивается в пресс-релизе МУС.

В ноябре 2017 года главный обвинитель МУС Фату Бенсуда попросила судей МУС о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также дислоцированными в этой стране военнослужащими международной коалиции, включая солдат и офицеров США.

В связи с предполагавшимся началом расследования глава Белого дома Дональд Трамп угрожал введением санкций в отношении сотрудников и судей МУС. 5 апреля власти США аннулировали визу, выданную Фату Бенсуде.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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