 Мусоросжигательные заводы: экология и эстетика (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.07.2020

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Культура и стиль жизни

Мусоросжигательные заводы: экология и эстетика (фотогалерея)

Люди все еще производят слишком много мусора, который переработать невозможно. Так почему же не построить красивый мусоросжигательные завод?

  • Шпиттелау в Вене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Шпиттелау в Вене

    Этот завод снабжает теплом и энергией центр австрийской столицы вот уже 50 лет, но таким красивым стал не сразу, а после пожара 1987 года. Тогдашний обербургомистр Вены решил, что после ремонта завод должен работать с учетом новейших экологических стандартов и стать украшением города. С этой целью к проекту привлекли знаменитого австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.

  • Мусоросжигательный завод Шпиттелау в Вене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Вреда меньше, красоты больше

    Хундертвассер заявил, что займется заводом только в том случае, если вред от сжигания мусора будет сведен к минимуму. Его требование учли. Центральный дымоход был украшен огромным золотистым шаром, здание - эмалевыми плитками. После реконструкции завод торжественно открылся и заработал в 1992 году. Сегодня он является одной из самых ярких и популярных достопримечательностей Вены.

  • Amager Bakke - мусоросжигательный завод и горнолыжный курорт

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Amager Bakke - завод и курорт

    Расположенный в Копенгагене мусоросжигательный завод Amager Bakke заработал в 2017 году. А в 2019 году на его крыше была открыта зона отдыха Kопенхилл с горнолыжным склоном. Строительство завода с использованием новейших технологий - один из важных этапов на пути к амбициозной цели: к 2025 году Копенгаген намерен стать углеродно-нейтральным городом.

  • Amager Bakke

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Мусор и спорт

    Покрытие - синтетическое. Есть здесь и "черная трасса", и "зеленая", так что покататься и получить удовольствие сможет и новичок, и профессионал в любое время года. Данным проектом создатели убили сразу трех зайцев: Amager Bakke - это экологичная утилизация отходов, энергоснабжение датской столицы и центр отдыха жителей и гостей Копенгагена.

  • Мусоросжигательный завод во Франкфурте-на-Майне

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод во Франкфурте-на-Майне

    Завод во Франкфурте-на-Майне (на фото - справа) был введен в эксплуатацию в 1960-х годах. Потом он несколько раз ремонтировался и обновлялся с учетом обновлявшихся экологических норм. В конце 1990-х его 110-метровая труба обрела свой нынешний облик: во всю ее длину был нарисован дракон, ставший одним из любимых мотивов для фотографов.

  • Завод в Оберхаузене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод в Оберхаузене

    Раньше это была электростанция, вырабатывавшая энергию для горнодобывающих предприятий. Теперь, когда шахты в Рурской области на западе Германии закрылись, полностью перестроенный и оснащенный всеми возможными современными технологиями мусоросжигательный завод снабжает энергией этот большой и многонаселенный регион.

  • Завод в Джубиаско

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод в Джубиаско

    Этот завод сжег свой первый мусор в 2009 году. Расположен он посреди прекрасного горного ландшафта в италоязычном кантоне Тичино, что на юге Швейцарии. Похож, пожалуй, на некий гигантский и не совсем опознанный летающий объект, приземлившийся в одном из самых живописных уголков Европы.

  • Бывший бассейн близ Парижа

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Бывший бассейн близ Парижа

    Мусор здесь давно никто не сжигает, но уж больно история симпатичная! В городке Шатне-Малабри в 1930 году построили завод по сжиганию бытовых отходов. А в 1938 году к нему пристроили бассейн, воду в котором нагревал завод. В 1950 году завод был выведен из эксплуатации, а потом закрылся и бассейн. Долгое время здания пустовали, но потом отыскались инвесторы: теперь здесь находится культурный центр.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Шпиттелау в Вене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Шпиттелау в Вене

    Этот завод снабжает теплом и энергией центр австрийской столицы вот уже 50 лет, но таким красивым стал не сразу, а после пожара 1987 года. Тогдашний обербургомистр Вены решил, что после ремонта завод должен работать с учетом новейших экологических стандартов и стать украшением города. С этой целью к проекту привлекли знаменитого австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера.

  • Мусоросжигательный завод Шпиттелау в Вене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Вреда меньше, красоты больше

    Хундертвассер заявил, что займется заводом только в том случае, если вред от сжигания мусора будет сведен к минимуму. Его требование учли. Центральный дымоход был украшен огромным золотистым шаром, здание - эмалевыми плитками. После реконструкции завод торжественно открылся и заработал в 1992 году. Сегодня он является одной из самых ярких и популярных достопримечательностей Вены.

  • Amager Bakke - мусоросжигательный завод и горнолыжный курорт

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Amager Bakke - завод и курорт

    Расположенный в Копенгагене мусоросжигательный завод Amager Bakke заработал в 2017 году. А в 2019 году на его крыше была открыта зона отдыха Kопенхилл с горнолыжным склоном. Строительство завода с использованием новейших технологий - один из важных этапов на пути к амбициозной цели: к 2025 году Копенгаген намерен стать углеродно-нейтральным городом.

  • Amager Bakke

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Мусор и спорт

    Покрытие - синтетическое. Есть здесь и "черная трасса", и "зеленая", так что покататься и получить удовольствие сможет и новичок, и профессионал в любое время года. Данным проектом создатели убили сразу трех зайцев: Amager Bakke - это экологичная утилизация отходов, энергоснабжение датской столицы и центр отдыха жителей и гостей Копенгагена.

  • Мусоросжигательный завод во Франкфурте-на-Майне

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод во Франкфурте-на-Майне

    Завод во Франкфурте-на-Майне (на фото - справа) был введен в эксплуатацию в 1960-х годах. Потом он несколько раз ремонтировался и обновлялся с учетом обновлявшихся экологических норм. В конце 1990-х его 110-метровая труба обрела свой нынешний облик: во всю ее длину был нарисован дракон, ставший одним из любимых мотивов для фотографов.

  • Завод в Оберхаузене

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод в Оберхаузене

    Раньше это была электростанция, вырабатывавшая энергию для горнодобывающих предприятий. Теперь, когда шахты в Рурской области на западе Германии закрылись, полностью перестроенный и оснащенный всеми возможными современными технологиями мусоросжигательный завод снабжает энергией этот большой и многонаселенный регион.

  • Завод в Джубиаско

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Завод в Джубиаско

    Этот завод сжег свой первый мусор в 2009 году. Расположен он посреди прекрасного горного ландшафта в италоязычном кантоне Тичино, что на юге Швейцарии. Похож, пожалуй, на некий гигантский и не совсем опознанный летающий объект, приземлившийся в одном из самых живописных уголков Европы.

  • Бывший бассейн близ Парижа

    Самые красивые мусоросжигательные заводы

    Бывший бассейн близ Парижа

    Мусор здесь давно никто не сжигает, но уж больно история симпатичная! В городке Шатне-Малабри в 1930 году построили завод по сжиганию бытовых отходов. А в 1938 году к нему пристроили бассейн, воду в котором нагревал завод. В 1950 году завод был выведен из эксплуатации, а потом закрылся и бассейн. Долгое время здания пустовали, но потом отыскались инвесторы: теперь здесь находится культурный центр.

    Автор: Дарья Брянцева


Собственно, что такое мусоросжигательный завод? Это предприятие, где в котлах и печах сжигаются разного рода отходы. Первичная функция таких заводов - утилизация мусора. Побочная - выработка пара и нагревание воды за счет использования теплоты сгорания.

Теплотворная способность отходов может достигать показателей отдельных низкосортных видов топлива. А относительно невысокий КПД компенсируется тем, что отходы все равно необходимо утилизировать. Идею использовать мусор в качестве дополнительного источника энергии стали активно продвигать во время мирового энергетического кризиса 1970-х годов.

Естественно, мы не пытаемся сделать из мусора конфетку. Конечно, лучше, когда отходов меньше (а то и вообще нет) или когда их можно переработать. Но, к сожалению, даже продвинутые в экологическом плане страны все еще производят слишком много отходов, которые вторично использовать невозможно. И мусор приходится так или иначе утилизировать. Конечно, находящиеся в эксплуатации мусоросжигательные заводы, которые мы собрали в нашей галерее, делают все для того, чтобы выбросы наносили как можно меньший вред окружающей среде.

Нам был интересен не только природоохранный аспект, но и эстетический. Раз уж завод нужен, то почему он должен уродовать ландшафт или городской пейзаж?

Смотрите также:
Штрафы за неправильное обращение с мусором

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  • Неправильное обращение с мусором и штрафы в Германии

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или упаковку от бургера, взимается штраф от 10 до 25 евро. Но отдельные города предпринимают более строгие меры. В Мёнхенгладбахе и Вуппертале с конца октября штраф повышается до 100 евро. В Кельне окурок, выброшенный в неположенном месте, может обойтись в 50 евро, если речь идет о детской площадке или парке - в 150 евро.

  • Штрафы за канистры в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро. В некоторых городах его взимут сразу же на месте - наличными и по карте. В других, например, в Падерборне, если нарушитель пойман впервые, сначала сделают предупреждение в виде "желтой карточки".

  • Мусор вдоль дорог

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

  • Нелегеальная утилизация краски

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

  • Крупногабаритный мусор

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

  • Нелегальная утилизация электроприборов

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

  • Строительный мусор в лесу

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

  • Растительные отходы

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

  • Автомобильные шины

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

  • Мотоцикл в поле

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

  • Нелегальная утилизация автомобиля

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

  • За собаками убирает хозяин

    Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии

    Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок в специальный целлофановый пакетик в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах в парках, скверах или пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". В Кельне, например, штраф - 35 евро, в Дюссельдорфе - 75 евро.

    Автор: Инга Ваннер


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