Мусоросжигательные заводы: экология и эстетика (фотогалерея)

Собственно, что такое мусоросжигательный завод? Это предприятие, где в котлах и печах сжигаются разного рода отходы. Первичная функция таких заводов - утилизация мусора. Побочная - выработка пара и нагревание воды за счет использования теплоты сгорания.

Теплотворная способность отходов может достигать показателей отдельных низкосортных видов топлива. А относительно невысокий КПД компенсируется тем, что отходы все равно необходимо утилизировать. Идею использовать мусор в качестве дополнительного источника энергии стали активно продвигать во время мирового энергетического кризиса 1970-х годов.

Естественно, мы не пытаемся сделать из мусора конфетку. Конечно, лучше, когда отходов меньше (а то и вообще нет) или когда их можно переработать. Но, к сожалению, даже продвинутые в экологическом плане страны все еще производят слишком много отходов, которые вторично использовать невозможно. И мусор приходится так или иначе утилизировать. Конечно, находящиеся в эксплуатации мусоросжигательные заводы, которые мы собрали в нашей галерее, делают все для того, чтобы выбросы наносили как можно меньший вред окружающей среде.

Нам был интересен не только природоохранный аспект, но и эстетический. Раз уж завод нужен, то почему он должен уродовать ландшафт или городской пейзаж?

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