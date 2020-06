Муравьиный мегаполис в Германии - город тысяч государств (фото)

Швабский Альб • На первый взгляд может показаться, что в этом месте усердно поработали кроты, но перед нами - уникальный муравьиный мегаполис (нем. Ameisenstadt), состоящий из многих тысяч муравейников - семей желтых земляных муравьев (они же - желтые садовые или луговые, нем. Gelbe Wiesenameisen).

Такие отдельные семьи в Германии называют муравьиными государствами (нем. Ameisenstaat), то есть перед нами - своего рода город тысяч государств. Напоминает название фантастического боевика про город тысячи планет (Valerian and the City of a Thousand Planets), но останемся все же на Земле - в немецкой земле Баден-Вюртемберг.

Общая площадь этого муравьиного мегаполиса - четыре футбольных поля

Муравьиные города-гиганты - большая редкость

Первые две фотографии агентства dpa были сделаны в начале нынешнего лета (остальные - из архива) в регионе Швабский Альб на природоохранной территории Делленхойле (Naturschutzgebiet Dellenhäule), получившей этот статус немногим более полувека назад. Возраст здешнего муравьиного мегаполиса эксперты оценивают более чем в 130 лет. Как у любого современного города у него даже есть свой сайт - ameisenstadt.de.

Желтые земляные муравьи и муравьиная личинка

Раньше такого рода большие скопления семей желтых земляных муравьев не были большой редкостью, но сейчас встречаются нечасто. Согласно подсчетам, их общая живая масса достигает здесь 145 килограммов на гектар. Выше - лишь в одном из таких муравьиных мегаполисов в Великобритании.

Крылатые самцы желтых земельных муравьев в брачный период

Желтые земляные муравьи и другие обитатели пустоши

По данным экспертов, в наиболее благоприятные периоды число колоний желтых земляных муравьев в Делленхойле приближалось к четырнадцати тысячам. Всего же в этой заповедной можжевельниковой пустоши обитает более двадцати разных других видов этих общественных насекомых. Некоторые из них находятся под особо строгой охраной.

Коконы в гнезде желтых земляных муравьев

Желтые земляные муравьи большую часть своей жизни проводят под землей - разводят и доят тлей на корнях растений, для чего прокладывают вокруг своего гнезда длинные тоннели.

Общая площадь этого муравьиного мегаполиса равняется примерно четырем футбольным полям, а масса одних лишь видимых на поверхности муравьиных горок составляет здесь более 180 тонн. Ежегодно они поднимают на поверхность по семь тонн почвы - тоже в пересчете на гектар.

Муравьиный мегаполис в регионе Швабский Альб в одну из снежных зим

Как отмечает агентство dpa, защитники природы не имеют ничего против того, чтобы это уникальное место получило широкую известность, однако при условии, что это не повредит его многочисленным… редким обитателям.

Смотрите также:

Красота, которая затягивает