 Музей Освенцима потребовал у Amazon прекратить продажу антисемитских книг | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2020

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Мир

Музей Освенцима потребовал у Amazon прекратить продажу антисемитских книг

Руководство мемориального комплекса Освенцима потребовало у главы компании Amazon Джеффа Безоса в соцсети Twitter незамедлительно изъять из продажи антисемитские книги.

У компании Amazon потребовали изъять из продажи антисемитские книги

Логотип компании Amazon

Руководство мемориального комплекса на территории бывшего нацистского концлагеря Освенцим-Биркенау  потребовало от крупнейшей в мире платформы для электронной коммерции Amazon перестать продавать книги антисемитского содержания. Соответствующее обращение сотрудники мемориального комплекса отправили главе компании Amazon Джеффу Безосу в пятницу, 21 февраля, через соцсеть Twitter.

"Ядовитая, исполненная ненавистью нацистская пропаганда продается не только на сайте Amazon в Великобритании, но и в США, и в Германии, - указано в обращении, - Такие книги должны быть незамедлительно изъяты из продажи ".

Антисемитские книги на сайте Amazon

Пост сопровождают скриншоты страниц Amazon, на которых представлены такие антисемитские книги, как "Еврейский вопрос в школьном классе" члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) Юлиуса Штрайхера (Julius Streicher), детская книга о евреях "Ядовитый гриб" и работа "Политическое завещание: мое убеждение" того же автора.

Контекст

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При этом книга "Ядовитый гриб", по сведениям информагентства AFP, доступна на сайте Amazon не только на языке оригинала (немецком), но и на английском, французском и испанском языках.

9 февраля газета The New York Times сообщила о том, что за прошедшие 18 месяцев Amazon отказался от продажи двух книг бывшего лидера группировки "Ку-клукс-клан" Дэвида Дьюка, нескольких работ лидера нацистской партии American Nazi Party Джорджа Линкольна Роквелла, а также нескольких других книг антисемитского характера.

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    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

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    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

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    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


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