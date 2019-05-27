 Мужчина с ножом напал в Японии на группу школьниц | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.05.2019

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Мир

Мужчина с ножом напал в Японии на группу школьниц

В ходе инцидента погибли 3 человека, ранено еще 18, большинство из них - школьницы первого класса, которые ждали автобуса на остановке.

Место нападения с ножом в Кавасаки

Место нападения с ножом в Кавасаки

В японском городе Кавасаки под Токио во вторник, 28 мая, три человека погибли во время нападения неизвестного мужчины с ножом, ранены еще 18. Большинство из них - школьницы первого класса. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. 

Контекст

Пострадавших в результате взрыва в Саппоро доставили в местные больницы. Причины происшествия выясняются. На месте работают спасательные службы. (16.12.2018)

Не менее 19 человек убиты, несколько десятков человек получили ранения в результате нападения на дом инвалидов в Японии. Преступник был вооружен ножом, позже он сдался полиции. О его мотивах пока ничего неизвестно. (26.07.2016)

Нападение произошло на остановке, где школьницы ожидали автобус. Сам преступник, мужчина 40-50 лет ранил себя ножом в шею и позднее скончался. На месте преступления найдены два ножа.

Мотивы мужчины неизвестны. Это - не первое нападение с ножом в Японии за последние годы. Так, в 2016 году преступник напал на пансионат инвалидов в Сагамихаре и зарезал 19 человек. А в 2008 году мужчина зарезал 7 человек в токийском районе Акихабара.

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