Мужчина напал с ножом на полицию под Барселоной

Мужчина с ножом утром в понедельник, 20 августа, вошел в полицейский участок в городе Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона, чтобы напасть на полицейских. Он при этом выкрикивал "Аллах акбар", сообщает газета El Mundo. Стражи порядка застрелили нападавшего.

Его личность установлена, мужчине 29 лет, он - выходец из Алжира, имел в Испании вид на жительство. Полиция квалифицировала происшествие как теракт, уточнило позднее агентство AFP.

Руководство каталонской полиции распорядилось усилить меры безопасности во всех участках.

Годовщина терактов

Нападение в городе Корнелья-де-Льобрегат произошло спустя три дня после первой годовщины терактов в Каталонии. Тогда злоумышленник на автофургоне въехал в толпу людей на одном из бульваров Барселоны, в городке Камбрильс другая группа террористов напала на прохожих. Жертвами этих атак стали 16 человек.

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