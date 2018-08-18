 Мужчина напал с ножом на полицию под Барселоной | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2018

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Европа

Мужчина напал с ножом на полицию под Барселоной

Мужчина с ножом ворвался в полицейский участок в городе Корнелья-де-Льобрегат. Нападавшего застрелили, полиция считает его действия терактом.

Место происшествия в городе Корнелья-де-Льобрегат

Место происшествия в городе Корнелья-де-Льобрегат

Мужчина с ножом утром в понедельник, 20 августа, вошел в полицейский участок в городе Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона, чтобы напасть на полицейских. Он при этом выкрикивал "Аллах акбар", сообщает газета  El Mundo. Стражи порядка застрелили нападавшего.

Контекст

В центре Барселоны автофургон въехал в толпу пешеходов, погибли не менее 13 человек, еще 130 ранены. В городе Камбрильс предотвращен еще один теракт. DW собрала все основные факты о произошедшем. (18.08.2017)

Масс-медиа Германии широко комментирует теракты в Каталонии, в ходе которых погибли не менее 14 человек, свыше 130 получили ранения. (18.08.2017)

Его личность установлена, мужчине 29 лет, он - выходец из Алжира, имел в Испании вид на жительство. Полиция квалифицировала происшествие как теракт, уточнило позднее агентство AFP.

Руководство каталонской полиции распорядилось усилить меры безопасности во всех участках.

Годовщина терактов

Нападение в городе Корнелья-де-Льобрегат произошло спустя три дня после первой годовщины терактов в Каталонии. Тогда злоумышленник на автофургоне въехал в толпу людей на одном из бульваров Барселоны, в городке Камбрильс другая группа террористов напала на прохожих. Жертвами этих атак стали 16 человек. 

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  • Nach Terroranschlag in Barcelona Eiffelturm (picture alliance/robertharding/M. Parry)

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    По погибшим в Каталонии скорбят и во Франции: в ночь на пятницу, 18 августа, были погашены огни Эйфелевой башни в память о жертвах терактов.

  • Nach Terroranschlag in Barcelona - Trauer in Moskau (picture alliance/dpa/P. Golovki)

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    С раннего утра пятницы москвичи несут цветы к зданию посольства Испании на Большой Никитской улице. Многие оставляют записи в книге соболезнований.

  • Spanien Schweigeminute nach Terroranschlag in Barcelona (Reuters/S. Perez)

    Мир скорбит по погибшим в Каталонии

    Скорбят во всем мире

    Соболезнования испанцам также выразили лидеры многих стран. В том числе: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. К трауру также присоединились ряд известных футболистов, таких как Лионель Месси и Криштиану Роналду.

    Автор: Никита Баталов


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Мир скорбит по погибшим в Каталонии

Теракты в Барселоне и Камбрильсе потрясли весь мир. По погибшим в Испании скорбят во многих странах: в том числе в США, Германии, Франции и России. (18.08.2017)  

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Спасет ли боллард от террориста?  

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