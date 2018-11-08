Московский формат: ждать ли сенсации от конференции по Афганистану

Радикальное исламское движение "Талибан" подтвердило, что примет участие в переговорах так называемого "московского формата", которые должны пройти в столице России 9 ноября. Сообщение о готовности нескольких представителей "Талибана" во главе с руководителем катарского офиса организации Шер Аббасом Станикзаем приехать в Москву на конференцию по афганскому урегулированию распространил 6 ноября информационный ресурс afghanistan.ru со ссылкой на собственные источники.

Талибы в Москве?

Ранее российские СМИ известили о том, что в конференции, наряду с талибами, примет участие экс-президент Афганистана Хамид Карзай, один из лидеров политической оппозиции, экс-губернатор провинции Балх Ата Мохаммад Нур и несколько членов Высшего совета мира (ВСМ), то есть органа, который в Афганистане должен способствовать достижению национального примирения.

Известно, что это будут не высшие чины ВСМ - от поездки отказались его председатель и глава секретариата. В списке участников нет делегатов от администрации президента Афганистана Ашрафа Гани, и от правительства, которым руководит премьер-министр Абдулла Абдулла. Талибов это вполне устраивает - они не считают нынешнюю афганскую власть легитимной и формально вести с ней переговоры пока не намерены. Но тогда с какой целью российские дипломаты упорно продвигают "московский формат", образованный в 2017 году?

Андрей Серенко

До сих пор Москва не пыталась реализовывать какую-либо собственную стратегию в Афганистане, говорит сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. Афганистан, по его словам, воспринимался Москвой в двух ипостасях: как возможность пугать исходящими оттуда угрозами страны Центральной Азии, сохраняя их в зоне российского влияния, и как больная мозоль американской политики, чтобы временами наступать на нее, пытаясь вынудить США к выгодным для Кремля шагам на других направлениях.

"Нынешняя встреча имеет целью показать, что Россия готова включиться в интригу под названием "переговоры с талибами или поиск примирения" более активно, и США с ней надо будет считаться. Похожую цель будет преследовать и делегация талибов. В Москве не обольщаются, что конечная их цель - тоже убедить именно США более серьезно отнестись к их условиям для ведения мирных переговоров, иначе они будут улыбаться Москве", - рассуждает эксперт.

Он отмечает, что поскольку представителей администрации Ашрафа Гани в Москве не будет, но будут Нур и Карзай, то у организаторов появляется возможность говорить о том, что на московской площадке сведены несколько фракций афганской оппозиции. "Это действительно может заставить и США, и Ашрафа Гани понервничать", - полагает Серенко.

Лучший момент для "московского формата" по афганскому урегулированию

Политической сенсацией называет участие в конференции в Москве и талибов, и Карзая с Нуром, и делегации ВСМ немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Günter Knabe). "То, что эти совершенно разные политические лагеря впервые будут говорить между собой за одним столом - это и успех Москвы, и успех Карзая с Нуром. Но это и удар по позициям Ашрафа Гани, к правлению которого они относятся скептически. Не случайно Кабул приложил максимум усилий, чтобы эта встреча не состоялась", - говорит собеседник DW.

Гюнтер Кнабе

Кнабе согласен с Серенко в том, что сейчас Россия намерена играть в афганском урегулировании более заметную политическую роль. "Если переговоры в Москве действительно состоятся в указанном формате и пройдут без скандала, то это создает для Москвы политический плацдарм в Афганистане. И момент сейчас - более чем удачный. После теракта в Кандагаре 18 сентября резко углубился разлад между США в Афганистане и афганской военной и политической элитой. Подозрение, что в нападении и убийстве ряда высокопоставленных афганцев, в том числе авторитетного начальника полиции Кандагара генерала Абдула Разака, замешаны США, быстро укрепилось среди элит и населения. Плюс к этому - скандальные выборы в парламент, подорвавшие остатки авторитета к власти Ашрафа Гани у населения. Более подходящий для Москвы момент для проведения под ее патронажем переговоров с участием оппозиции и без участия правительства трудно себе представить. Не случайно спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, по моим данным, приложил немало энергии, чтобы встреча в Москве сорвалась", - рассказал Гюнтер Кнабе.

Площадка для афганской оппозиции и план Хамида Карзая

Однако, возможно, делегаты ВСМ на самом деле являются эмиссарами Ашрафа Гани на переговорах?

Хамид Карзай

"Это было бы очень ловким маневром Ашрафа Гани - направить своих эмиссаров под прикрытием ВСМ и представить это как их собственную инициативу. Но я не думаю, что это так. Скорее, приезжая в Москву, они дистанцируются от правительства. И вообще сейчас многие, как я наблюдаю, отступают подальше от Ашрафа Гани. Нельзя исключать того, что ряд политиков как раз используют "московский формат" для участия в близящейся борьбе за президентское кресло. В первую очередь, это касается Нура и Карзая. У Карзая мало шансов получить поддержку от США, зато он выстроил хороший контакт с Москвой, к нему как к политику хорошо относятся в Индии, роль которой сейчас достаточно велика, и у него налаженные связи с руководством талибов", - напоминает немецкий эксперт.

Хамид Карзай, по его мнению, может заявить, что поскольку парламентские выборы оказались фарсом, и новый парламент нужно считать нелегитимным, то необходимо созвать всеафганский совет старейшин,Лойа джиргу. Это общепризнанная структура в Афганистане (именно чрезвычайная Лойа джирга избрала самого Карзая президентом страны в 2002 году. - Ред.). Такая идея, считает Кнабе, будет поддержана многими местными политиками. "И на этой Джирге Карзай в принципе может быть избран лидером. Именно поэтому нынешнему "московскому формату" так противодействовал Залмай Халилзад", - утверждает эксперт.

Американский волосок Ашрафа Гани

Возможно, в Москве прозвучит в новом свете старое предложение Карзая о созыве Лойа джирги в качестве параллельной структуры власти, и в ней будет предложено принять участие талибам, допускает и Андрей Серенко.

"И если "Талибан" это предложение на корню не отвергнет, то будет создана оппозиционная площадка, которая может объединить разные силы, разные этнические группы. А факт присутствия Нура будет символизировать возможность присоединения к проекту влиятельной таджикской общины. Тогда "московский формат" можно стараться трансформировать в "кабульский" и вывести его в русло реальной афганской политики, но в обход Ашрафа Гани", - продолжает логику Гюнтера Кнабе Андрей Серенко.

При этом он обращает внимание на некий парадокс ситуации. "Как политик Ашраф Гани висит на волоске, но этот волосок - американский, и он прочнее многих политических канатов, если США примут решение его и дальше поддерживать. Главная проблема Гани - что он человек эпохи до Дональда Трампа, его к власти привел Обама, чьи помощники протолкнули в Кабуле"двуглавую" систему правления "Гани - Абдулла Абдулла", которая себя не оправдала. Но как ни парадоксально, "московский формат", где может быть продемонстрировано открытое неприятие Ашрафа Гани, может поспособствовать последнему в сохранении патронажа США", - полагает эксперт ЦИСА.

"Что касается других внешних игроков в Афганистане, то у представителей Индии, Китая, Пакистана, Ирана, насколько я могу судить, общаясь с некоторыми из них, достаточно скептическое отношение к "московскому формату" - пока политических достижений на его счету не было. Думаю, что если и на этот раз ничего не случится прорывного, его можно хоронить. Поэтому его архитекторы в Москве вложатся в этот процесс на все сто. Главное для них - чтобы приехали талибы, с которыми будет продемонстрирован публичный контакт", - подчеркивает Андрей Серенко.

Смотрите также:

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Пожиная войну Следы военных действий, практически не прекращающихся на протяжении 35 лет - начиная с ввода советских войск в Афганистан и заканчивая операцией ISAF - можно увидеть повсюду. Они заметны и в повседневной жизни афганцев. Например, этот старый советский танк стоит посреди поля, на котором крестьянин собирает свой урожай.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Удар судьбы Акрам потерял обе руки, собирая металлолом на мусорной свалке. В тот момент он вместе с семьей жил в пакистанском городе Пешавар, как и многие другие афганские беженцы. Мальчик случайно задел оголенный электропровод. Из-за множественных ожогов врачи были вынуждены ампутировать ему обе руки. После этого семья вернулась в Кабул. Международный Красный Крест помог Акраму получить протезы.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь без рук У 8-летнего Акрама нет обеих рук. По вечерам он снимает протезы и вешает их на стену. Фотограф Маджид Саиди долгое время документировал жизнь Акрама и его семьи.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Не игрушка 6-летняя Мина и ее подруга играют с протезом Акрама. На заднем плане - руины дворца Дар-уль Аман в Кабуле.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Жизнь после войны Дома помнят не меньше, чем люди. Дети играют на разрушенной улице в центре Кабула. Эти руины напоминают о событиях, происходивших здесь совсем недавно.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Наркозависимые дети 90 процентов производимого в мире опиума - из Афганистана. Проблема производства и употребления наркотиков - одна из самых острых в стране. По оценкам ООН, до 300 000 афганских детей могут находиться в наркотической зависимости. Однако точных данных на сегодняшний день нет.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская полиция Утреннее построение в полицейской академии в Кабуле. 10 лет военнослужащие бундесвера обучали афганских полицейских - предполагалось, что к концу 2014 года, когда войска международных сил коалиции покинут Афганистан, будет сформирована полиция, ориентированная на принципы правового государства.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Две трети неграмотного населения 35 лет войны разрушили не только города, жизни людей, но и систему образования. Летом 2011 года были опубликованы данные исследования, которое проводило правительство ФРГ: 72 процента афганских мужчин и 93 процента женщин не имеют аттестата об окончании школы. Более 70 процентов населения не умеют писать и читать.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Обязательный предмет Предельная концентрация и полная тишина: мальчики изучают Коран в регигиозной школе в Кандагаре.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Афганская педагогика Герат. Учитель наказывает ученика на уроке релиозного воспитания. Система всеобщего школьного образования в Афганистане практически отсутствует. Многие дети вообще не посещают школу или же вынуждены бросить учебу, чтобы кормить семью.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бурка и Барби Афганские женщины учатся делать кукол. На курсах, которые проводит некоммерческая организация из Малайзии, 80 женщин получают профессиональные навыки, чтобы когда-нибудь обрести финансовую независимость.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Месть за Усаму Больница в Кандагаре. 2 мая 2011 года в Пакистане был уничтожен Усама бен Ладен. А 11 мая талибы ответили на это серией терактов, в результате которых 4 человека погибли и 36 получили ранения.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Культ тела Афганский атлет отдыхает после состязания. При талибах такие занятия, как бодибилдинг, были строго запрещены. Сегодня спорт в стране вновь популярен.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Бешеные псы Петушиные или собачьи бои проводятся по всей стране. Подобные зрелища в Афганистане традиционно посещает большое число зрителей.

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Безумие за решеткой Люди, страдающие психическими заболеваниями, зачастую оказываются в Афганистане в унизительном положении, находясь в изоляции от общества. Пациенты психиатрической больницы в Герате прикованы друг к другу цепями. .

Жизнь после войны: Афганистан глазами фотографа Маджида Саиди Миссия фотографа Маджид Саиди на вручении международной премии Lucas Dolega Award в Париже. Фотограф видит свою миссию в том, чтобы привлечь внимание к проблемам людей, которых он снимает. Автор: Юлия Вишневецкая

