Московский формат: ждать ли сенсации от конференции по Афганистану

На что рассчитывают организаторы встречи по Афганистану в "московском формате", усаживая за стол переговоров талибов и Хамида Карзая? И как этот формат может стать "кабульским"?
Радикальное исламское движение "Талибан" подтвердило, что примет участие в переговорах так называемого "московского формата", которые должны пройти в столице России 9 ноября. Сообщение о готовности нескольких представителей "Талибана" во главе с руководителем катарского офиса организации Шер Аббасом Станикзаем приехать в Москву на конференцию по афганскому урегулированию распространил 6 ноября информационный ресурс afghanistan.ru со ссылкой на собственные источники.
Талибы в Москве?
Ранее российские СМИ известили о том, что в конференции, наряду с талибами, примет участие экс-президент Афганистана Хамид Карзай, один из лидеров политической оппозиции, экс-губернатор провинции Балх Ата Мохаммад Нур и несколько членов Высшего совета мира (ВСМ), то есть органа, который в Афганистане должен способствовать достижению национального примирения.
Известно, что это будут не высшие чины ВСМ - от поездки отказались его председатель и глава секретариата. В списке участников нет делегатов от администрации президента Афганистана Ашрафа Гани, и от правительства, которым руководит премьер-министр Абдулла Абдулла. Талибов это вполне устраивает - они не считают нынешнюю афганскую власть легитимной и формально вести с ней переговоры пока не намерены. Но тогда с какой целью российские дипломаты упорно продвигают "московский формат", образованный в 2017 году?
До сих пор Москва не пыталась реализовывать какую-либо собственную стратегию в Афганистане, говорит сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. Афганистан, по его словам, воспринимался Москвой в двух ипостасях: как возможность пугать исходящими оттуда угрозами страны Центральной Азии, сохраняя их в зоне российского влияния, и как больная мозоль американской политики, чтобы временами наступать на нее, пытаясь вынудить США к выгодным для Кремля шагам на других направлениях.
"Нынешняя встреча имеет целью показать, что Россия готова включиться в интригу под названием "переговоры с талибами или поиск примирения" более активно, и США с ней надо будет считаться. Похожую цель будет преследовать и делегация талибов. В Москве не обольщаются, что конечная их цель - тоже убедить именно США более серьезно отнестись к их условиям для ведения мирных переговоров, иначе они будут улыбаться Москве", - рассуждает эксперт.
Он отмечает, что поскольку представителей администрации Ашрафа Гани в Москве не будет, но будут Нур и Карзай, то у организаторов появляется возможность говорить о том, что на московской площадке сведены несколько фракций афганской оппозиции. "Это действительно может заставить и США, и Ашрафа Гани понервничать", - полагает Серенко.
Лучший момент для "московского формата" по афганскому урегулированию
Политической сенсацией называет участие в конференции в Москве и талибов, и Карзая с Нуром, и делегации ВСМ немецкий эксперт по Центральной Азии Гюнтер Кнабе (Günter Knabe). "То, что эти совершенно разные политические лагеря впервые будут говорить между собой за одним столом - это и успех Москвы, и успех Карзая с Нуром. Но это и удар по позициям Ашрафа Гани, к правлению которого они относятся скептически. Не случайно Кабул приложил максимум усилий, чтобы эта встреча не состоялась", - говорит собеседник DW.
Гюнтер Кнабе
Кнабе согласен с Серенко в том, что сейчас Россия намерена играть в афганском урегулировании более заметную политическую роль. "Если переговоры в Москве действительно состоятся в указанном формате и пройдут без скандала, то это создает для Москвы политический плацдарм в Афганистане. И момент сейчас - более чем удачный. После теракта в Кандагаре 18 сентября резко углубился разлад между США в Афганистане и афганской военной и политической элитой. Подозрение, что в нападении и убийстве ряда высокопоставленных афганцев, в том числе авторитетного начальника полиции Кандагара генерала Абдула Разака, замешаны США, быстро укрепилось среди элит и населения. Плюс к этому - скандальные выборы в парламент, подорвавшие остатки авторитета к власти Ашрафа Гани у населения. Более подходящий для Москвы момент для проведения под ее патронажем переговоров с участием оппозиции и без участия правительства трудно себе представить. Не случайно спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, по моим данным, приложил немало энергии, чтобы встреча в Москве сорвалась", - рассказал Гюнтер Кнабе.
Площадка для афганской оппозиции и план Хамида Карзая
Однако, возможно, делегаты ВСМ на самом деле являются эмиссарами Ашрафа Гани на переговорах?
"Это было бы очень ловким маневром Ашрафа Гани - направить своих эмиссаров под прикрытием ВСМ и представить это как их собственную инициативу. Но я не думаю, что это так. Скорее, приезжая в Москву, они дистанцируются от правительства. И вообще сейчас многие, как я наблюдаю, отступают подальше от Ашрафа Гани. Нельзя исключать того, что ряд политиков как раз используют "московский формат" для участия в близящейся борьбе за президентское кресло. В первую очередь, это касается Нура и Карзая. У Карзая мало шансов получить поддержку от США, зато он выстроил хороший контакт с Москвой, к нему как к политику хорошо относятся в Индии, роль которой сейчас достаточно велика, и у него налаженные связи с руководством талибов", - напоминает немецкий эксперт.
Хамид Карзай, по его мнению, может заявить, что поскольку парламентские выборы оказались фарсом, и новый парламент нужно считать нелегитимным, то необходимо созвать всеафганский совет старейшин,Лойа джиргу. Это общепризнанная структура в Афганистане (именно чрезвычайная Лойа джирга избрала самого Карзая президентом страны в 2002 году. - Ред.). Такая идея, считает Кнабе, будет поддержана многими местными политиками. "И на этой Джирге Карзай в принципе может быть избран лидером. Именно поэтому нынешнему "московскому формату" так противодействовал Залмай Халилзад", - утверждает эксперт.
Американский волосок Ашрафа Гани
Возможно, в Москве прозвучит в новом свете старое предложение Карзая о созыве Лойа джирги в качестве параллельной структуры власти, и в ней будет предложено принять участие талибам, допускает и Андрей Серенко.
"И если "Талибан" это предложение на корню не отвергнет, то будет создана оппозиционная площадка, которая может объединить разные силы, разные этнические группы. А факт присутствия Нура будет символизировать возможность присоединения к проекту влиятельной таджикской общины. Тогда "московский формат" можно стараться трансформировать в "кабульский" и вывести его в русло реальной афганской политики, но в обход Ашрафа Гани", - продолжает логику Гюнтера Кнабе Андрей Серенко.
При этом он обращает внимание на некий парадокс ситуации. "Как политик Ашраф Гани висит на волоске, но этот волосок - американский, и он прочнее многих политических канатов, если США примут решение его и дальше поддерживать. Главная проблема Гани - что он человек эпохи до Дональда Трампа, его к власти привел Обама, чьи помощники протолкнули в Кабуле"двуглавую" систему правления "Гани - Абдулла Абдулла", которая себя не оправдала. Но как ни парадоксально, "московский формат", где может быть продемонстрировано открытое неприятие Ашрафа Гани, может поспособствовать последнему в сохранении патронажа США", - полагает эксперт ЦИСА.
"Что касается других внешних игроков в Афганистане, то у представителей Индии, Китая, Пакистана, Ирана, насколько я могу судить, общаясь с некоторыми из них, достаточно скептическое отношение к "московскому формату" - пока политических достижений на его счету не было. Думаю, что если и на этот раз ничего не случится прорывного, его можно хоронить. Поэтому его архитекторы в Москве вложатся в этот процесс на все сто. Главное для них - чтобы приехали талибы, с которыми будет продемонстрирован публичный контакт", - подчеркивает Андрей Серенко.
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