 Московский суд оштрафовал BBC World News | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2020

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Россия

Московский суд оштрафовал BBC World News

Роскомнадзор, помимо прочего, обвинил британский телеканал и его главного редактора в отсутствии маркировки вредной для детей информации.

Логотип BBC

Никулинский суд Москвы наложил в четверг, 12 марта, несколько штрафов за нарушение российского законодательства на телеканал BBC World News и его главного редактора Екатерине Якушенко. В общей сложности канал и редактор должны выплатить около 36 тысяч рублей (434 евро). Их оштрафовали по административным протоколам Роскомнадзора за непредоставление экземпляров программ в ФГУП ВГТРК и отсутствие в передачах маркировки о содержании информации, которая может навредить здоровью и развитию детей.

Телеканал и Якушенко признали вину в непредоставлении программ, но отказались признавать ее за отсутствие маркировки, отмечает "Интерфакс". По словам представителя канала, сотрудник Роскомнадзора из-за плохого знания английского не смог корректно перевести содержание передачи.

В конце 2018 года у российского телеканала RT возникли юридические проблемы в Великобритании из-за подозрений в нарушении принципов беспристрастности. Тогда же телеканалом BBC World News в России заинтересовался Роскомнадзор. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это стало ответной реакцией на действия Лондона в отношении RT. В январе 2019 года Роскомнадзор обвинил BBC в показе материалов, которые "транслируют идеологические установки международных террористических организаций".

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