Москва угрожает бойкотировать форум в Давосе

Российские госслужащие и компании с государственным участием могут отказаться от посещения Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил во вторник, 13 ноября, в итальянском Палермо, где проходила международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Москва пойдет на подобный шаг, если условия участия для ряда крупных российских бизнесменов не будут изменены, подчеркнул Медведев.

6 ноября лондонская газета The Financial Times сообщила об уведомлениях, которые организаторы форума в Давосе направили трем российским бизнесменам, попавшим под санкции США. Россиян проинформировали, что их присутствие на ежегодном январском мероприятии нежелательно. По данным собеседников издания, речь идет о владельце частной бизнес-группы "Ренова" Викторе Вексельберге, бизнесмене Олеге Дерипаске и главе банка ВТБ Андрее Костине.

Ранее Вексельберг, Дерипаска и Костин посещали форум. Кроме того, у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии, добавляет издание.

6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Вексельберга, Дерипаски и Костина, в их числе - глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний. Санкции подразумевают запрет на операции с попавшими под них компаниями и лицами для американских банков.

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