Москва отрицает извинения перед Сеулом за инцидент с самолетом

Москва не приносила Сеулу официальных извинений за инцидент с российским бомбардировщиком Ту-95МС. Об этом пресс-атташе российского посольства в Республике Корея Дмитрий Банников заявил информагентству "Интерфакс" в среду, 24 июля.

Несколькими часами ранее ряд информагентств со ссылкой на представителя официального Сеула сообщили, что российский военный атташе выразил глубокое сожаление инцидентом, объяснив его ошибками оборудования. По словам Банникова, в этих сообщениях многое "не соответствует действительности".

Сеул заявил о нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Утром 23 июля Минобороны Республики Кореи заявило, что российский военный самолет вторгся в ее воздушное пространство, пролетев вблизи от островов Лианкур в западной части Японского моря. Южнокорейская авиация была вынуждена открыть предупредительный огонь. Ранее этот же самолет наряду с несколькими истребителями без уведомления вторгся в так называемую зону наблюдения за воздушным пространством Южной Кореи, отметили в Сеуле.

В свою очередь, Москва отвергла обвинения Южной Кореи. Маршрут стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС проходил "без отклонений от плана" и "в соответствии с международными правилами", заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что группа самолетов двигалась на удалении более 25 км от островов, около которых к ним приблизились истребители F-16 и отстрелили тепловые ловушки. Южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими экипажами, а маневры F-16 создали угрозу безопасности, добавили в Минобороны.

Кроме того, Москва особо выделила отсутствие предупредительного огня со стороны авиации Республики Кореи. В ином случае "ответ не заставил бы себя ждать", заявили в российском ведомстве.

Россия не признает южнокорейскую зону опознавания ПВО

В 2013 году Республика Корея заявила о расширении своей зоны опознавания ПВО в южном направлении. Подобный шаг был вызван территориальными притязаниями Сеула в Южно-Китайском море. По данным Южной Кореи, с тех пор российские и китайские воздушные суда неоднократно нарушали это пространство. Расширенная зона не является частью суверенной территории республики, однако Сеул хочет, чтобы иностранные самолеты уведомляли о своем появлении в ней.

Однако Москва заявила, что эта зона опознавания была "установлена самопроизвольно" и не предусмотрена международными правилами. Россия не признает подобные зоны, о чем неоднократно сообщала Южной Корее, добавили в Минобороны РФ.

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