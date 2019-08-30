 Москва объявила об одностороннем прекращении огня войсками Асада в Идлибе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.08.2019

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Мир

Москва объявила об одностороннем прекращении огня войсками Асада в Идлибе

Сирийская армия в одностороннем порядке прекратит огонь в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб, сообщили в российском Центре по примирению. Режим прекращения огня вступит в силу утром 31 августа.

В деревне Джибала на юге сирийской провинции Идлиб

В деревне Джибала на юге сирийской провинции Идлиб

Российская армия объявила о новом одностороннем прекращении огня в зоне деэскалации "Идлиб". Сирийские правительственные войска прекратят огонь в 6 часов утра в субботу, 31 августа, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии в пятницу, 30 августа.

Соответствующая договоренность достигнута в целях стабилизации обстановки, указывают российские военные, призывая командиров вооруженных формирований присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.

Договоренность о перемирии в Идлибе

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе. В результате этого соглашения была предотвращена угроза наступления сирийских правительственных войск, однако условия этого перемирия никогда не были выполнены в полной мере. С апреля армия, подчиняющаяся президенту Сирии Башару Асаду, при поддержке российской авиации снова перешла к активному наступлению на позиции джихадистов и повстанцев в провинции Идлиб.

Контекст

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Почему саммит по Сирии в Стамбуле стал успехом и готовы ли США поверить в то, что атаки на Идлиб не будет, рассказал DW спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. (31.10.2018)

На минувшей неделе сирийской армии удалось завоевать стратегически важный город Хан-Шейхун, который находился под контролем боевиков пять лет. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Москву и в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным добивался прекращения наступления. По его словам, действия сирийских правительственных войск в зоне деэскалации в Идлибе нарушают подписанный в сентябре 2018 года Сочинский меморандум.

В свою очередь, Путин заявил о необходимости бороться с террористами в Идлибе, чтобы достичь нормализации обстановки в провинции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 30 августа, что Москва предоставила Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных постов в Идлибе.

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    Автор: Илья Коваль


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