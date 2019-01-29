Москва и Петербург оказались в числе крупнейших должников за услуги ЖКХ

Долги жителей Московской области за ЖКУ превышают 55 млрд рублей. Москва и Санкт-Петербург тоже в десятке крупнейших должников, Чечня - шестая, свидетельствуют данные Росстата, предоставленные DW.
Жители Московской области больше всего задолжали за услуги ЖКХ. Общая сумма их задолженности составляет 55,93 млрд рублей, свидетельствуют данные Росстата (есть у DW).
На втором месте по объему долга за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на сентябрь 2018 года оказалось население Тюменской области - 18,66 млрд, третья - Челябинская область с 17,28 млрд рублей задолженности. Далее идут Москва (17,25 млрд) и Свердловская область (16,97 млрд). Чечня занимает в списке должников за услуги ЖКХ шестое место - 15,8 млрд рублей.
В первой десятке по задолженности населения, по данным Росстата, оказались также Нижегородская область (15,51 млрд), Красноярский край (15,35 млрд), Санкт-Петербург (13,42 млрд) и Дагестан (12,93 млрд).
Всего же сразу в 18 субъектах РФ долги жителей за ЖКХ превышают 10 млрд рублей, еще в 21 регионе они находятся на уровне более 5 млрд рублей. Лишь в четырех субъектах России задолженность населения не достигает 1 млрд рублей - в Тыве (896 млн), Калмыкии (660 млн), республике Алтай (156 млн) и на Чукотке (725 млн). В число услуг ЖКХ входят жилищные услуги, водоснабжение и водоотведение, тепло-, электро- и газоснабжение.
Споры о списании долгов за газ и ЖКХ
С середины января региональные депутаты по всей России стали обращаться в местные прокуратуры с требованием списать долги населению за жилищно-коммунальные услуги и, в частности, за газоснабжение. 19 января депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный предложил списать долги за услуги ЖКХ со всех россиян невозвратные .
Причиной таких заявлений стало решение Заводского районного суда Грозного, который 16 января по запросу прокуратуры Чечни обязал местное отделение компании "Газпром межрегионгаз" списать более 9 млрд рублей долгов граждан за газ."Газпром" впоследствии подал апелляционную жалобу на это решение.
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