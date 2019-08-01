Москва готовится к новой акции протеста

Оппозиция в Москве организует в субботу новую протестную акцию в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили к выборам в Мосгордуму. Столичные власти всячески пытаются предотвратить ее проведение.
В Москве в субботу, 3 августа, пройдет несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы, между тем, делают все, чтобы сорвать новые выступления оппозиции. Так, управы нескольких районов Москвы рекомендуют местным предприятиям и компаниям принять 3 августа "исчерпывающие меры безопасности, вплоть до полного прекращения работы". В частности, подобные предложения рассылали управы Мещанского, Тверского и Басманного районов, сообщил телеканал "Дождь" в пятницу, 2 августа.
Чиновники объясняют подобные меры многочисленными жалобами предпринимателей о материальном ущербе, которые якобы поступали после московской акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
От угроз и арестов до бесплатного рок-концерта
Кроме того, прокуратура Москвы предостерегла незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь от проведения несанкционированной акции. "Любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве - прямое нарушение закона", - заявила "Интерфаксу" 2 августа представитель прокуратуры Людмила Нефедова. В Главном управлении МВД России по Москве подтвердили, что будут "оперативно реагировать на правонарушения" и примут "все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан".
Пресненский суд Москвы в тот же день принял первые решения об аресте обвиняемых по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге в Москве 27 июля, которое было возбуждено Следственным комитетом России против, как говорится в постановлении СКР, "неустановленных лиц", которые решили организовать в столице "массовые беспорядки", используя в качестве повода отказ ряду кандидатов в регистрации на выборы в Мосгордуму. Среди арестованных, которым теперь грозит до восьми лет лишения свободы, - 25-летний Иван Подкопаев, 28-летний Кирилл Жуков, 21-летний Самариддин Раджабов и 34-летний Алексей Миняйло. Они отправлены под арест до 27 сентября.
В пятницу, 2 августа, как сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники, в Москве были задержаны еще пять подозреваемых по делу "о массовых беспорядках 27 июля". Уточняется, что уже 5 августа "будет избираться мера пресечения в отношении еще пятерых фигурантов дела о беспорядках".
До этого, 29-30 июля, в Москве прошла череда судебных разбирательств, по итогам которых более 60 человек были приговорены к административным арестам сроком до 30 суток и еще более 160 человек - к денежным штрафам до 150 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции оппозиции 27 июля.
И, наконец, чтобы отвлечь внимание москвичей от протестной акции, мэрия Москвы в срочном порядке организовала бесплатный рок-концерт, который пройдет 3 августа в Парке Горького в рамках так называемого фестиваля "Шашлык Live".
Организаторы протестов призывают сторонников выйти на улицы
С предложением провести 3 августа крупный митинг за свободные выборы ранее выступил кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин. Либертарианская партия, которая выступила организатором мероприятия и вела переговоры с мэрией, получила отказ на все три альтернативных предложения о месте проведения акции.
В свою очередь, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь предложила провести в этот день шествие по Бульварному кольцу. Либертарианская партия поддержала эту инициативу.
В Петербурге запланирована акция солидарности с протестующими в Москве
Между тем прокуратура Санкт-Петербурга вынесла предупреждение об ответственности за участие в несогласованном массовом мероприятии 3 августа. На этот день на площади у Финляндского вокзала запланирована акция солидарности с московскими протестующими. В Северной столице полиция также предупредила организаторов протестов о том, что намерена решительно пресекать все несанкционированные митинги и демонстрации.
Массовые задержания в Москве 27 июля
27 июля в Москве прошла несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тысячи демонстрантов требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.
Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек. К утру следующего дня не менее 700 из них были отпущены.
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