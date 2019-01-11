 Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус ″олимпийского чемпиона в РФ″ | Новости из Германии о России | DW | 11.01.2019

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Россия

Мосгорсуд сохранил за Зубковым статус "олимпийского чемпиона в РФ"

Суд отклонил апелляцию, поданную Олимпийским комитетом России против восстановления бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ. В ОКР отказались комментировать решение суда.

Александр Зубков (фото из архива)

Московский городской суд в пятницу¸ 11 января, оставил в силе решение признать бобслеиста Александра Зубкова олимпийским чемпионом Игр в Сочи на территории РФ. Апелляция, поданная Олимпийским комитетом России (ОКР), была отклонена.

Контекст

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Зубков, который в настоящий момент возглавляет Федерацию бобслея России, был обвинен в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года. Результаты его выступления в Сочи, где он завоевал две золотых медали, были аннулированы. Однако в ноябре Мосгорсуд объявил бобслеиста олимпийским чемпионом Игр в Сочи на территории РФ.

ОКР: "Мосгорсуд не имел права переоценивать доказательства"

В ОКР подчеркнули, что Зубков был не вправе обращаться по этому вопросу в Мосгорсуд, который в свою очередь не имел права рассматривать и переоценивать доказательства. Решение суда представители ведомства отказались комментировать. Ранее в ОКР напомнили, что если положения Олимпийской хартии не будут исполняться на территории РФ, то это может повлечь за собой жесткие санкции вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Как сообщает корреспондент DW из зала суда, бобслеист не оспаривает решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). "Самое главное, что суд разобрался во всех правовых решениях. Я чистый спортсмен, я отдал спорту 30 лет", - заявил Зубков. На вопрос, не боится ли он, что ОКР будет препятствовать его работе в Федерации бобслея, Александр Зубков ответил, что "готов к этому" и не боится трудностей.

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    Автор: Владимир Дорохов


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