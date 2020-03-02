Мосгорсуд сократил срок Константину Котову до полутора лет

Московский городской суд сократил срок наказания, назначенный активисту Константину Котову, ранее осужденному на четыре года колонии по делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В понедельник, 20 апреля, суд второй инстанции смягчил наказание до полутора лет.

"Приговор Тверского суда Москвы от 5 сентября 2019 года в отношении Котова отменить, апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично. Признать Котова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - заявил Мосгорсуд.

Тем самым он удовлетворил требование стороны гособвинения, которое оно высказывало в апелляционной инстанции. Защита просила отменить приговор суда первой инстанции. Осужденному по "дадинской статье" активисту, таким образом, остается провести в колонии около восьми месяцев.

Дело Константина Котова

Константин Котов в мае 2019 года был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне того же года - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Активиста также задерживали 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве. В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии за нарушение статьи 212.1 УК РФ, в октябре Мосгорсуд оставил приговор в силе.

В конце января стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования. Два дня спустя Конституционный суд РФ отправил дело на пересмотр в связи с жалобой адвокатов осужденного. Они указали, что суды первой и второй инстанции не учли более раннее постановление Конституционного суда по жалобе активиста Ильдара Дадина, также осужденного за неоднократное участие в несанкционированных общественных мероприятиях.

В этом постановлении КС от 10 февраля 2017 года отмечалось, что состав уголовного преступления по статье 212.1 УК РФ (о неоднократном нарушении порядка организации и проведения общественных мероприятий) имеется только тогда, когда подозреваемый в момент участия в несанкционированном митинге представлял угрозу жизни или здоровью других людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку или общественной безопасности. Приговор Дадину был отменен через два года после вынесения.

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