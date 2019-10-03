Мосгорсуд отложил решение по апелляции Синицы

Мосгорсуд в четверг, 3 октября, рассматривал жалобу защиты на приговор блогеру из Подмосковья Владиславу Синице, которого приговорили к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков. Принять решение за один день не удалось, прения возобновятся в пятницу.

Сам Синица, как передает корреспондент DW из зала суда, назвал свой твит "теоретическим суждением о том, что насилие может породить еще большее насилие", и заверил, что "категорически не хотел наступления таких последствий и никого не призывал к этому". Адвокат Денис Тихонов назвал поведение в адрес Синицы со стороны Тверского суда, отклонившего почти все ходатайства защиты о приглашении дополнительных свидетелей и проведении дополнительных экспертиз, "буллингом".

Адвокаты Владислава Синицы, по данным корреспондента "Медиазоны", утверждали, что психолого-лингвистическую экспертизу проводили некомпетентные специалисты (переводчик и учительница математики), наказание за вменяемое деяние неадекватно преступлению, а выступление главы Нацгвардии Золотова являлось давлением на суд. Адвокат Тихонов подчеркнул, что не установлено ни одного подписчика Синицы, который мог бы воспринять твит как призыв. Это сделали только двое сотрудников Нацгвардии, "в связи с чем возникает вопрос об их морально-психологическом состоянии".

Корреспондент DW отмечает, что те же эксперты фигурировали в деле Pussy Riot, и судьи ЕСПЧ позже вынесли решение, что в их экспертизе есть ряд нарушений.

Пять лет за твит

Пресненский суд 3 сентября приговорил Синицу к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в "возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов".

31 июля 2019 года Владислав Синица написал в своем микроблоге Twitter фразу о детях силовиков, которую двое сотрудников Росгвардии расценили как угрозу в адрес членов своих семей. Твит был опубликован вскоре после того, как 27 июля в Москве прошла несогласованная властями акция оппозиции за честные выборы в Мосгордуму, жестко подавленная силовиками.

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