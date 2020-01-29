 Мосгорсуд отклонил апелляцию двух фигурантов ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Мосгорсуд отклонил апелляцию двух фигурантов "московского дела"

Мосгорсуд подтвердил декабрьский приговор Мещанского суда в отношении Егора Лесных и Максима Мартинцова, осужденных на три и 2,5 лет колонии.

Мосгорсуд

Мосгорсуд

Московский городской суд признал законным приговор двум фигурантам "московского дела", вынесенный судом первой инстанции. В пятницу, 31 января, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов  Егора Лесных и Максима Мартинцова, приговоренных Мещанским районным судом Москвы по делу о нападении на сотрудников Росгвардии на акции протеста 27 июля.

Судья Евгения Жигалева постановила оставить решение нижестоящей инстанции от 6 декабря 2019 года без изменений. На судебном заседании присутствовали несколько десятков человек, пришедших поддержать Лесных и Мартинцова, среди них - бывшие фигуранты "московского дела" Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Даниил Конон и Влад Барабанов, а также муниципальные депутаты Сергей Цукасов и Елена Филина.

Контекст

Решение суда по Павлу Устинову - пример того, что приговоры по "московскому делу" не зависят от того, было ли правонарушение. Сергей Елкин об особенностях работы российских судов. (01.10.2019)

Одновременно суд удовлетворил ходатайство защиты о предоставлении Егору Лесных права на свидания с невестой Дарьей Блиновой и регистрацию брака.

Решение Мещанского суда

Мещанский суд Москвы приговорил Егора Лесных к трем годам колонии, а Максима Мартинцова - к 2,5 лет. Еще одному фигуранту дела Александру Мыльникову было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Все обвиняемые были признаны виновными в применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти, Лесных - в двух эпизодах насилия.

По данным следствия, Лесных, Мартинцов и Мыльников совместно повалили на землю сотрудника Росгвардии, охранявшего общественный порядок в день акции протеста, и нанесли ему удары ногами. Лесных также ударил ногой еще одного гвардейца, говорится в материалах суда.

Свою вину ни один из обвиняемых не признал. Приговоренный к условному сроку Мыльников не стал обжаловать приговор.

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

Московское vs болотное дело: уместны ли параллели  

Переломный момент в "московском деле": один из фигурантов покинул Россию  

Также по теме

Russland, Moskau: Prozess gegen Blogger Vladislav Sinitsa

Второй кассационный суд подтвердил приговор блогеру Синице 29.01.2020

Суд оставил без изменений приговор Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии общего режима за твит о детях силовиков. В декабре блогер подал жалобу в ЕСПЧ.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Прокуратура запросила реальные сроки для трех фигурантов "московского дела" 06.12.2019

По версии следствия, 27 июля Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников применили в отношении полицейских насилие, не представляющее опасности для здоровья.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Басманный суд избрал меры пресечения новым фигурантам "московского дела" 16.10.2019

Владимир Емельянов, Максим Мартинцов и Егор Лесных заключены под стражу до 14 декабря, Александр Мыльников отправлен под домашний арест на аналогичный срок.

Реклама

Самые читаемые

Главы трех важнейших органов ЕС предупредили Лондон перед "Брекзитом"  

Как в Турции подставили моряков: рассказ жен россиян, осужденных в Греции  

Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно