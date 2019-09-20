 Мосгорсуд отказался смягчить приговор фигуранту ″московского дела″ Беглецу | Новости из Германии о России | DW | 07.10.2019

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Россия

Мосгорсуд отказался смягчить приговор фигуранту "московского дела" Беглецу

Суд признал законным приговор в два года лишения свободы Даниле Беглецу за то, что он одернул за руку полицейского на митинге 27 июля. У Мосгорсуда за пикет задержали бывших фигурантов "московского дела".

Данила Беглец на скамье подсудимых

Данила Беглец

Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту "московского дела" Даниле Беглецу. Заседание состоялось в понедельник, 7 октября. Беглец просил о назначении условного наказания, поскольку у него есть малолетние дети и он не осознавал характер преступления.

Контекст

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Полиция заявила, что на митинг на проспекте Сахарова 29 сентября вышли 20 тысяч человек. Столь близкими к реальности ее оценки еще не были. Карикатурист Сергей Елкин о том, как полиция научилась считать. (30.09.2019)

"Мои действия были спонтанными, они были ответом на не совсем правомерные действия сотрудников полиции. У меня не было умысла причинять вред сотруднику полиции. Я раскаиваюсь в этом, я не хотел, чтобы ему было больно", - заявил Беглец в суде.

У Мосгорсуда задержаны Миняйло и Барабанов

В поддержку Данилы Беглеца у Мосгорсуда с одиночными пикетами стояли бывшие фигуранты "московского дела" Владислав Барабанов и Алексей Миняйло. Полицейские задержали Миняйло и Барабанова и отвезли в ОВД.

По версии прокуратуры, 27 июля Беглец, участвуя в несогласованном публичном мероприятии, схватил прапорщика полиции Никитина за руку и одернул ее, тем самым причинив последнему физическую боль. Прокуратура просила суд учесть характер и общественную опасность преступления. 

Приговор Беглецу стал одним из первых, вынесенных по "московскому делу". Предприниматель из Подмосковья заявил, что не участвовал в акции и приехал в центр Москвы на деловую встречу, где увидел избиение демонстранта и попытался остановить его. Беглец признал вину, однако после приговора неоднократно говорил, что жалеет об этом, поскольку "поверил следователю и адвокату, что в результате признания его отпустят".

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    Автор: Григорий Аросев


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