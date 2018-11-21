 Мосгорсуд вернул бобслеисту Зубкову статус олимпийского чемпиона в России | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2018

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Россия

Мосгорсуд вернул бобслеисту Зубкову статус олимпийского чемпиона в России

В 2017 году МОК пожизненно отстранил Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил и лишил бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи.

Александр Зубков на Олимпийских играх в Сочи

Александр Зубков на Олимпийских играх в Сочи

Московский городской суд в среду, 21 ноября, восстановил президента Федерации бобслея России  Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона на территории РФ. Суд удовлетворил требование защиты спортсмена, которая просила отказать в признании решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу бобслеиста.

Контекст

Давал президент РФ прямое указание использовать допинг или нет, он все равно ответственен за применение запрещенных препаратов на Играх в Сочи, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (01.02.2018)

От показаний Григория Родченкова, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, во многом зависит допуск команды РФ на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Портрет главного информатора МОК. (04.12.2017)

Адвокат Зубкова отметил материальные потери, которые спортсмен понес из-за решения CAS. В частности, спортсмен лишился пожизненной стипендии олимпийских чемпионов.

МОК лишил Зубкова двух олимпийских медалей из-за допинга

В ходе заседания представители Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России подали ходатайство о прекращении судебного производства. По словам юриста МОК, решение CAS требует принудительного исполнения и не может быть разделено. Суд не удовлетворил ходатайство.

В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. Кроме того, МОК принял решение лишить бобслеиста двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи. Позднее Спортивный арбитраж снял с Зубкова пожизненное отстранение, оставив в силе аннулирование результатов Олимпийских игр 2014 года.

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  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"

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Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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