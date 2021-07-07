Угроза торговой войны США-ЕС: экономика РФ оказалась под ударом? – DW Новости (01.06.2018)

В пятницу вступили в силу пошлины Вашингтона на сталь и алюминий из ЕС. Торговая война может коснуться самым непосредственным образом РФ и Украины. Ведь этот конфликт может привести к падению цен и на их продукцию.