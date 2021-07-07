Остросюжетный фильм о захвате заложников: Путин и кремлевские освобождают пленных взамен на выполнение некоторых условий. Например, забыть о Крыме. Сказка о том, как Гарант под прикрытием Золотова и Пескова общался с народом и покупал мороженое. Музыкальный номер об отсутствии выборов в России.
В пятницу вступили в силу пошлины Вашингтона на сталь и алюминий из ЕС. Торговая война может коснуться самым непосредственным образом РФ и Украины. Ведь этот конфликт может привести к падению цен и на их продукцию.