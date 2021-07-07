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Мороженое

Ein Egg Waffles Eis von _Romeo & Julia_ ist am 21.03.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Derzeit sind die Waffeln, die aus Hong Kong kommen und inzwischen New York erobern, in Deutschland noch selten. (zu dpa Auf kaltem Stein oder auf Keks - Trends in Deutschlands Eisdielen vom 25.03.2017) Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Немцы и мороженое: цены, цифры, фотографии 07.07.2021

Растущие цены на мороженое в Германии! Сколько стоит шарик в немецкой столице? Спойлер: цены в Берлине на это лакомство - не самые высокие по стране.
Eine Biene sitzt an den Rheinwiesen auf einem Krokus. Für das Wochenende sagen Meteorologen frühlingshaftes und sonniges Wetter voraus. +++ dpa-Bildfunk +++

Весна среди ясного неба. Как прошли выходные в Германии (фото) 22.02.2021

Крокусы, проснувшиеся пчелы, мороженое, журавли в небе… Чем еще порадовали прошедшие выходные жителей Германии.
06.04.2020, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 6, 2020: Ice cream produced at the Chistaya Liniya [Clean Line] plant in the town of Dolgoprudny. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

"Дочка" Nestle в США сочла название "эскимо" оскорбительным для эскимосов 20.06.2020

Американский производитель мороженого Dreyerʼs изменит название своего продукта Eskimo Pie с почти вековой историей. Компания объяснила это стремлением к расовому равноправию.
16.02.2020, Baden-Württemberg, Freiburg: Eine Narzisse blüht bei frühlingshaften Temperaturen um die 20 Grad. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Февральские выходные в Германии: подснежники, нарциссы и мороженое (фото) 17.02.2020

Теплая весенняя погода - прекрасный повод для немцев наконец-то вновь побаловать себя мороженым, например, во время воскресной прогулки.

Драма с обменом пленными. Приключения Гаранта. Безальтернативные выборы – "Заповедник", выпуск 88, 08.09.2019 08.09.2019

Остросюжетный фильм о захвате заложников: Путин и кремлевские освобождают пленных взамен на выполнение некоторых условий. Например, забыть о Крыме. Сказка о том, как Гарант под прикрытием Золотова и Пескова общался с народом и покупал мороженое. Музыкальный номер об отсутствии выборов в России.
Die Eissorten Schoko-Sünde, Beton & Asphalt und Cookies werden am 23.03.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) in dem Eiscafé «Flori & Palma» in einer Theke zum Verkauf angeboten. Das mit Speisekohle versetzte Vanilleeis mit dem Namen Beton & Asphalt wurde spaßeshalber wegen einer Baustelle vor der Stuttgarter Eisdiele eingeführt, nun soll es dauerhaft zum Verkauf stehen. (zu dpa Auf kaltem Stein oder auf Keks - Trends in Deutschlands Eisdielen vom 25.03.2017) Foto: Lino Mirgeler/dpa | Verwendung weltweit

Невероятные сорта мороженого из Германии 19.08.2019

Раз уж турист добрался сюда, то он просто обязан попробовать шарик со вкусом пива! Однако это - далеко не самый неожиданный вариант...
ARCHIV - 02.11.2014, Bayern, München: Zwei Frauen stoßen in einem Biergarten in mit zwei Bierkrügen an. Jeder kennt das Lied, aber kaum einer den Verfasser: Dank des Oktoberfestes in München ist «Ein Prosit der Gemütlichkeit» in aller Munde. Mit Bayern aber hat die Biertrinker-Hymne ursprünglich nichts zu tun. (zu dpa ««Ein Prosit»: Kneiper-Sohn aus Chemnitz schreibt Wiesn-Dauerhit» vom 28.09.2018) Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Болонье дарят пиво и мороженое тем, кто отказался от авто 30.10.2018

Заставить итальянцев забыть о машине и пройти четыре миллиона километров пешком? Властям Болоньи это удалось.
Шоколадное мороженое с перцем

Какое мороженое любят немцы (фото) 10.08.2018

От классики до экспериментов - мороженое каких сортов в Германии покупают чаще всего? И что нового предлагают немцам в этом сезоне?

"Гав-Гав" или "Лапки оближешь" - мороженое для собак (01.06.2018) 01.06.2018

Хит продаж - мороженое из ливерной колбасы. В 30-градусную жару в боннском кафе нет отбоя от четвероногих клиентов. Шарик "Гав-Гав" за 1 евро, и ваша собака на седьмом небе от счастья.

Угроза торговой войны США-ЕС: экономика РФ оказалась под ударом? – DW Новости (01.06.2018) 01.06.2018

В пятницу вступили в силу пошлины Вашингтона на сталь и алюминий из ЕС. Торговая война может коснуться самым непосредственным образом РФ и Украины. Ведь этот конфликт может привести к падению цен и на их продукцию.
Pfirsich-Joghurt-Törtchen | Verwendung weltweit

Сладкое лето: чем балуются немцы 11.08.2017

Вот несколько популярных в Германии идей летних тортов, пирогов и пирожных. Приятного аппетита!
Russian President Vladimir Putin and Industry and Trade Minister Denis Manturov hold ice cream during a visit to the MAKS 2017 air show in Zhukovsky, outside Moscow, Russia, July 18, 2017. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Комментарий: Три толстяка в очереди за мороженым 19.07.2017

Сцена с покупкой мороженого на авиасалоне МАКС-2017 наглядно демонстрирует пропасть между путинской номенклатурой и растущей долей россиян, оказавшейся за чертой бедности, считает Иван Преображенский.
Studentin Leonie schielt am 27.05.2017 auf der alten Fähre im Hafen von Konstanz (Baden-Württemberg) ihren Eisbecher mit Sahne an, den sie kurz danach zu essen beginnt. Foto: Felix Kästle/dpa | Verwendung weltweit

Съедобное-несъедобное: мороженое со вкусом горгонзолы, базилика и морковки (30.05.2017) 30.05.2017

Поляки привезли в Берлин необычное мороженое. Жители германской столицы не против гастрономических экспериментов.
ARCHIV - Eine junge Frau isst am 23.08.2011 in Düsseldorf eine Kugel Eis aus einer Waffel. Laut Wettervorhersage ist auch in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen. Foto: Victoria Bonn-Meuser/dpa (zu dpa «Waffel oder Becher? Eis-Fans äußern Vorliebe in Umfrage» vom 07.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Сколько стоит шарик мороженого в Германии 11.04.2017

Какую роль играют воздух, инстинкты и погода в росте цен на мороженое? И когда будет достигнут верхний предел?

Die Bilder wurden am 30.1.2017 bei der Internationalen Süßwarenmesse in Köln aufgenommen. Stichwörter: ISM, Internationale Süßwarenmesse, Süßigkeiten, Köln. Foto: DW/Katsiaryna Kryzhanouskaya

Фоторепортаж с самой большой ярмарки сладостей в мире 31.01.2017

На крупнейшей в мире ярмарке сладостей и снеков ISM в Кельне представлены главные тренды этого года.
Eis in der Waffel Copyright: picture-alliance/Bildagentur-online

Кельнская экзотика: мороженое со вкусом батата (видео) 19.09.2016

Мороженое ванильное или клубничное? Кафе итальянца Пиетро Симари в Кельне предлагает десятки других сортов. Среди них много экзотических. Именно поэтому кафе стало таким популярным.
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