 В РФ запретили ввоз украинских макарон, мороженого и попкорна | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2021

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Россия

В РФ запретили ввоз украинских макарон, мороженого и попкорна

Москва расширила список украинских товаров, импорт которых запрещен в РФ.

Макароны

Макароны (фото из архива)

Правительство РФ расширило список товаров, запрещенных к ввозу в Россию из Украины. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен в пятницу, 2 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из постановления, перечень дополнили сахар, макароны, майонез, кетчуп, ячмень, продукты из мяса и консервы из него, минеральная и газированная вода с добавками, мороженое, мюсли, а также попкорн.

Мороженое

Мороженое

Кроме того, под запрет подпали пальмовое масло, ракообразные и моллюски.

Постановление дополняет положения от декабря 2018 года

Не разрешено импортировать продукты для кормления животных, а также жмыхи.

Из непродуктовых изделий в перечень включены лесоматериалы. Наконец, недопустим ввоз ящиков, коробок, поддонов, щитов и других упаковочных изделий.

Постановление было одобрено 28 июня. Оно представляет собой дополнения к положению от 29 декабря 2018 года.

В Украине действует эмбарго на ряд российских товаров

В конце 2018 года из Украины были запрещены поставки пшеницы, солодового пива, подсолнечного и хлопкового масла и их фракций.

С января 2016 года в Украине действует эмбарго на ряд российских товаров. В перечень, в частности, входят молочные продукты, чай, кофе, алкоголь, пшеница и бумага.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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