Монополия на мусор в России: плюсы и минусы

Всеми коммунальными отходами в России будет заниматься новая госкорпорация. Для чего понадобилось ее создание?
После того как"мусорная" реформа в России была в очередной раз отложена, решением проблемы озаботился президент РФ Владимир Путин. В середине января этого года он подписал указ о создании госкорпорации, которой будет поручено выстроить комплексную систему обращения с твердыми бытовыми отходами в стране. В экспертном сообществе восприняли новость неоднозначно: некоторые посчитали, что монополизация мусора приведет к усилению коррупции в отрасли и обогащению отдельных лиц, другие - что на данном этапе это единственное возможное решение проблемы. Подробности - у DW.
Новая госмонополия с почти неограниченными полномочиями
Как говорится в президентском указе от 14 января (№8), публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создается в целях "формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, управления этой системой, предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека, вовлечения отходов во вторичный оборот". Учредителем выступает Минприроды РФ.
Компания будет участвовать в законодательной деятельности, проводить экспертизу схем обращения с отходами, участвовать в подготовке соглашений о транспортировке и утилизации мусора, привлекать частных инвесторов, следить за реализацией программ на местах и так далее. Иными словами, по сути, компания уполномочена стать своего рода штабом для осуществления в России забуксовавшей мусорной реформы.
Полномочия оператора, закрепленные в указе, практически безграничны. Он может и выкупать земли для строительства "мусорной" инфраструктуры, и входить в капитал приглянувшихся компаний, и проводить операции с ценными бумагами, и даже заниматься любым бизнесом. Как сказано в указе, компания "имеет право осуществлять иную приносимую доход деятельность". Имущество компании формируется в основном за счет имущественного взноса РФ и "принадлежит ей на праве собственности", гласит указ.
Основная критика: приватизация прибыли и личное обогащение
Главные противники создания новой госмонополии приводят в качестве аргументов своей позиции именно то, что компания наделяется слишком широкими полномочиями и при этом - в силу отсутствия конкурентов - не будет иметь стимулов для реального осуществления "мусорной" реформы. По словам политика Дмитрия Гудкова (в одном из своих постов в соцсетях он дал госкорпорации - по аналогии с Ростехом, Росатомом и Роснано - название Росмусор), "когда создается монополия, все издержки национализируются, а вся прибыль приватизируется".
Политик уверен, что приоритетом компании станет не экологическая безопасность, а личная выгода основных бенефициаров. Кто возглавит компанию, пока неизвестно, хотя эксперты и не сомневаются в том, что руководить госкорпорацией будет поручено не последним лицам в государстве. "В России такие реалии, - заявил DW председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин. - Компанией будут управлять люди из окружения лиц, принимающих решения. Это три структуры, которые имеют отношение к этой реформе: Минприроды, Министерство ЖКХ и Минпромторг. Ну, и главный возможный участник отрасли - Ростех (одно из его подразделений "РТ-Инвест" строит мусоросжигательные заводы)". Впрочем, оговаривается Закондырин, возможно, это и неплохо, поскольку "логично спрашивать с тех людей, которые этой темой занимаются".
По мнению президента Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Никиты Чулочникова, приоритеты будущей деятельности создаваемой компании пока вызывают вопросы: "У нее широкие возможности для коммерческой деятельности с уклоном в посредничество, при этом пока в документах нигде четко не указано в качестве цели безопасное обращение с отходами".
Эксперт обращает внимание и на то, что корпорация будет способствовать оказанию господдержки тем или иным инвестпроектам. "При этом чиновники прозрачно намекают на то, что получить банковское финансирование будет проще тем операторам, которые работают с государством", - говорит Чулочников.
Нерыночное решение - единственный вариант?
И все же, как отмечает Александр Закондырин, пока рано судить о том, получится ли реализовать реформу в новом виде с участием монополии. По его мнению, очевидно лишь то, что в старом формате осуществиться ей было не суждено. "История с региональными операторами показала, что система не функционирует. Вот и решили проблему централизовать", - объясняет он.
По его словам, решение может помочь цивилизовать отрасль, которой фактически пока нет. "Пока работы проводятся "в серую", в полукриминальном формате, с исключительно формальным соблюдением закона. Появление госкомпании в этом смысле - шаг вперед", - считает эксперт. По его мнению, в идеале основной задачей компании должно стать строительство инфраструктуры по глубокой сортировке и переработке отходов.
"Ждать в соответствии с либеральными установками, когда рынок сам себя отрегулирует и все построит, времени уже нет. Решения должны будут носить нерыночный, волюнтаристский характер. Дальше эту модель надо будет запустить и подстраховать региональных операторов, которые должны были появиться с 1 января 2019 года. Если оператор не справится, автоматически его должна будет заменить сама госкомпания", - предлагает он. Эксперт признает, что перечисленные полномочия не имеют отношения к рыночной деятельности, но пока иных технологий запуска отрасли по утилизации отходов в России он не видит.
Смотрите также: