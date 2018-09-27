 ″Молчание убивает″: от Порошенко требуют расследовать нападения на активистов | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.09.2018

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Украина

"Молчание убивает": от Порошенко требуют расследовать нападения на активистов

Возле администрации президента Украины прошла акция протеста. Собравшиеся требовали расследования нападений на общественных активистов. Из 55 нападений за 2018 год не раскрыто ни одно.

Участница акции протеста в Киеве с плакатом Не молчать. Молчание убивает

Участница акции протеста в Киеве с плакатом "Не молчать. Молчание убивает"

В центре Киева, в правительственном квартале, в ночь на пятницу, 28 сентября, прошла акция протеста "Ночь на Банковой: молчание убивает". Представители политических партий и общественных организаций из регионов, а также журналисты требовали раскрыть нападения на активистов. На акцию протеста, по оценкам организаторов, пришло около тысячи человек.

Более 50 нападений за 2018 год

По подсчетам правозащитников, с начала 2018 года на общественных активистов в Украине было совершено 55 нападений, но ни одно из этих преступлений не было раскрыто. "Если мы сейчас не остановим преступность, то дальше мы будем хоронить общественных активистов с периодичностью раз в месяц", - сказал с импровизированной сцены лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко. В июне 2018 года в Одессе на него напали неизвестные и жестоко избили.

Активисты нарисовали граффити на Банковой улице

Активисты нарисовали граффити на Банковой улице

Подобных случаев в Одессе зарегистрировано 14. Южные регионы лидируют по таким преступлениям. Один из последних вопиющих случаев – 22 сентября произошло нападение на главу одесской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика. Ему выстрелили в грудь, он пережил клиническую смерть и до сих пор находится в реанимации. Тогда же в поселке Кушугум под Запорожьем после ряда угроз было совершено нападение на председателя Запорожской организации "Демальянса" Сергея Лукина. Еще ранее в Херсоне неизвестный облил кислотой советника городского главы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк. В тот же день в Бердянске убили общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Контекст

Проведение реформы полиции привело к росту преступности и снижению раскрываемости на Украине. По данным генпрокуратуры страны, в Киеве раскрывается лишь одно преступление из десяти. (19.03.2016)

Несмотря на уверенность многих общественных активистов в одной из версий убийства Ирины Ноздровской, адвокат погибшей юристки предостерегает от поспешных выводов. (03.01.2018)

Активисты "Автомайдана" в рамках проекта PROSUD уже полтора года собирают доказательства несоответствия между задекларированными доходами украинских судей и их реальным уровнем жизни. (21.12.2017)

Протестующие указывали на то, что во всех случаях следствие до сих пор не установило заказчиков. А в большинстве эпизодов не задержаны даже исполнители. "Десятки фамилий и ноль заказчиков. Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, когда нас убивают и калечат?" - видеообращение с такими вопросами к президенту записала Екатерина Гандзюк, которая после ожогов кислотой второй месяц находится в больнице. Это видеообращение транслировали на акции протеста.

Протестующие требуют внеочередного заседания СНБО

Общественные организации огласили свои требования к Петру Порошенко. Они хотят услышать реакцию властей на нападения, требуют проведения внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), оперативного расследования нападений, а также встречи с генпрокурором, главой СБУ, министром внутренних дел и президентом.

Кроме того, они требуют создать в Верховной раде Украины следственную комиссию по нападениям на активистов в 2017-2018 годах, а от главы МВД Арсена Авакова - публичного отчета о состоянии расследования этих дел. "Молчание убивает" – граффити с таким лозунгом общественные активисты нарисовали на Банковой улице, по которой Петр Порошенко приезжает на работу.

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