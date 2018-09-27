"Молчание убивает": от Порошенко требуют расследовать нападения на активистов

В центре Киева, в правительственном квартале, в ночь на пятницу, 28 сентября, прошла акция протеста "Ночь на Банковой: молчание убивает". Представители политических партий и общественных организаций из регионов, а также журналисты требовали раскрыть нападения на активистов. На акцию протеста, по оценкам организаторов, пришло около тысячи человек.

Более 50 нападений за 2018 год

По подсчетам правозащитников, с начала 2018 года на общественных активистов в Украине было совершено 55 нападений, но ни одно из этих преступлений не было раскрыто. "Если мы сейчас не остановим преступность, то дальше мы будем хоронить общественных активистов с периодичностью раз в месяц", - сказал с импровизированной сцены лидер одесского "Автомайдана" Виталий Устименко. В июне 2018 года в Одессе на него напали неизвестные и жестоко избили.

Активисты нарисовали граффити на Банковой улице

Подобных случаев в Одессе зарегистрировано 14. Южные регионы лидируют по таким преступлениям. Один из последних вопиющих случаев – 22 сентября произошло нападение на главу одесской ячейки партии "Сила людей" Олега Михайлика. Ему выстрелили в грудь, он пережил клиническую смерть и до сих пор находится в реанимации. Тогда же в поселке Кушугум под Запорожьем после ряда угроз было совершено нападение на председателя Запорожской организации "Демальянса" Сергея Лукина. Еще ранее в Херсоне неизвестный облил кислотой советника городского главы и общественного деятеля Екатерину Гандзюк. В тот же день в Бердянске убили общественного активиста и ветерана АТО Виталия "Сармата" Олешко.

Протестующие указывали на то, что во всех случаях следствие до сих пор не установило заказчиков. А в большинстве эпизодов не задержаны даже исполнители. "Десятки фамилий и ноль заказчиков. Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, когда нас убивают и калечат?" - видеообращение с такими вопросами к президенту записала Екатерина Гандзюк, которая после ожогов кислотой второй месяц находится в больнице. Это видеообращение транслировали на акции протеста.

Протестующие требуют внеочередного заседания СНБО

Общественные организации огласили свои требования к Петру Порошенко. Они хотят услышать реакцию властей на нападения, требуют проведения внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), оперативного расследования нападений, а также встречи с генпрокурором, главой СБУ, министром внутренних дел и президентом.

Кроме того, они требуют создать в Верховной раде Украины следственную комиссию по нападениям на активистов в 2017-2018 годах, а от главы МВД Арсена Авакова - публичного отчета о состоянии расследования этих дел. "Молчание убивает" – граффити с таким лозунгом общественные активисты нарисовали на Банковой улице, по которой Петр Порошенко приезжает на работу.

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