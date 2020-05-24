Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает

За период почти 26-летнего правления Александра Лукашенко в Беларуси выросло целое поколение молодых людей, которые всю свою жизнь прожили при его власти. Традиционно принято считать, что электорат Лукашенко - это преимущественно лица более пожилого возраста, но среди молодежи также хватает сторонников бессменного президента.

DW встретилась с тремя молодыми минчанами, поддерживающими политику президента Александра Лукашенко, чтобы узнать, что их в ней и в нем привлекает.

Социальная политика и безопасность на улицах

Председатель Молодежной палаты при Минском горсовете Егор Макаревич - юрист по образованию, сейчас работающий в сфере госуправления. Он не видит ничего удивительного в том, что, согласно опросу, проведенному палатой среди "активной молодежи" столицы, 61% респондентов сообщили, что на президентских выборах проголосовали бы за Лукашенко.

Егор Макаревич

По словам Макаревича, было опрошено 720 человек - лидеры молодежного самоуправления, представители ряда государственных молодежных общественных движений, организаций и объединений. "Конечно, это не социологическое исследование, но, тем не менее, многие молодые ребята с активной гражданской позицией поддерживают президента. Их мнение также значимо и его надо учитывать", - считает 23-летний Макаревич. Сам он также поддерживает курс Лукашенко и уже успел поставить свою подпись за его выдвижение в президенты.

Интересоваться политикой Макаревич начал еще в старших классах, Молодежную палату возглавляет с 2014 года и даже пытался баллотироваться в местные советы депутатов, но неудачно. В политике Александра Лукашенко активиста привлекает в первую очередь социальная составляющая: "У нас прекрасные возможности для жизни населения, нет разброса между богатыми и бедными. Каждый гражданин может получить бесплатное образование и медицинское обслуживание - на мой взгляд, это успех". Также Егор отмечает уровень безопасности на белорусских улицах, более высокий, по его мнению, чем в европейских странах.

Бюджетные места в вузах и соблюдение прав человека

На замечание DW о том, что число бюджетных мест в вузах довольно ограничено, а их обладатели по окончании учебы должны по распределению в обязательном порядке отработать два года, Макаревич возразил, что "каждый гражданин может участвовать в конкурсе на бюджетное место. А распределение - это нормальная практика, ведь молодые люди могут гарантировано получить опыт работы".

Так выглядел предвыборный плакат кандидата в президенты Александра Лукашенко 5 лет назад

По мнению молодого человека, несмотря на всю критику со стороны Запада, Беларусь - это демократическое государство: "Сменяемость власти может быть только на выборах, радикализм я не приемлю. Да, Александра Григорьевича поддерживают 26 лет - в этом нет ничего страшного, ведь происходит действительно стабильное развитие государства".

Не видит Егор никаких проблем и с соблюдением прав человека в Беларуси: "У нас свобода прессы, работают зарубежные СМИ, и я ни у кого не просил разрешение дать вам интервью. Насчет митингов и собраний - законодательство позволяет это в определенных местах. Но почему обычный гражданин должен сталкиваться с непонятным движением людей, которые в принципе угрожают его безопасности?". Егор говорит, что однажды проходил мимо оппозиционного митинга, и происходившее ему помешало.

Молодежь не боится создавать семьи в Беларуси

Свою подпись за выдвижение Лукашенко на шестой срок уже поставила и 22-летняя Анна Занкевич. Сейчас она работает ведущим специалистом в "Белой Руси" (Республиканское общественное объединение, среди прочего занимается сбором подписей за выдвижение Лукашенко. - Ред.), куда попала по распределению, и занимается проектной деятельностью и международным сотрудничеством. И хотя девушка никогда не была общественной активисткой, политика ее всегда интересовала.

Анна Занкевич

Занкевич говорит, что поддерживает курс президент на стабильное развитие страны и, как и Егор Макаревич, отмечает социальную составляющую политики Лукашенко: "Я училась в университете бесплатно, могла реализовывать себя везде, где хотела. Мне комфортно жить, и я еще не столкнулась с трудностями или невозможностью в достижении чего-то".

Кроме того, Анна указывает, что в Беларуси она может спокойно завести семью: "Как девушка, я рада, что у нас обалденные социальные выплаты, есть оплачиваемый декретный отпуск. Я понимаю, что могу спокойно рожать, ведь у нас низкая младенческая и материнская смертность". На вопрос DW, может ли молодая мама в Беларуси позволить себе достойную жизнь на пособие, находясь в декретном отпуске, Занкевич согласилась, что такая проблема есть, если мама растит ребенка одна. "Но если мы говорим о полной благополучной семьи, в которой работает муж, то проблемы такой нет", - полагает девушка.

Вместе с тем Анна признает, что определенные проблемы в белорусской экономике сохраняются, но оговаривается, что сама не экономист и подробно об этом рассказать не может. А вот пребывание Александра Лукашенко при власти уже более четверти века Занкевич проблемой не считает: "Дело не в несменяемости, а в эффективности. В той же Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) с 2005 года при власти. Если ее поддерживают - почему нет?".

Несколько раз Анна Занкевич была членом участковой избирательной комиссии на выборах и в связи с этим заверила DW, что процесс был демократичным и фальсификаций лично она не увидела. За выборами в этом году девушка следит, но желания присмотреться к другим потенциальным кандидатам в президенты у нее пока не возникло: "Не то, чтобы у меня розовые очки, просто, на мой взгляд, все в рамках комфорта. Хотя, может, через 10 лет я буду по-другому говорить, когда столкнусь с какими-то трудностями".

"Главная заслуга Лукашенко - независимая Беларусь"

Свою поддержку Александру Лукашенко 23-летний Дмитрий часто высказывает публично. Он снимает короткие видео, в которых защищает курс действующего президента, и размещает их в социальной сети TikTok. Однако именно из-за такой своей активности Дмитрий не захотел назвать свою фамилию и место работы. "Многие люди агрессивно настроены по отношению ко мне из-за политических убеждений", - пояснил видеоблогер.

Интересоваться политической жизнью Беларуси Дмитрий стал примерно год назад: "Я наблюдал, что многие люди в интернете, на Youtube-каналах и СМИ (своими публикациями. - Ред.) пытаются вызвать агрессию у народа по отношению к действующей власти". По словам Дмитрия, это стало для него толчком, ведь он исходит из того, что в Беларуси все не так плохо, как об этом говорят.

Акция памяти пропавших без вести белорусских оппозиционеров, Минск, ноябрь 2016 года

Блогер указывает, что Лукашенко знает страну намного лучше других кандидатов: "Он единственный, кого заботит бесплатно питание в детсадах и школах. Белорусы могут выезжать на оздоровление в хорошие санатории, молодежь бесплатно получает образование, плюс выделяются стипендии и общежития". Более того, Дмитрий одобряет политику Лукашенко в отношении борьбы с коронавирусом: "У нас нет карантина, и меня это устраивает. Я считаю, что он сделал это правильно, и поэтому я естественно буду за него голосовать".

Назвать недостатки или неудачи политики Александра Лукашенко Дмитрий затрудняется, "ведь они есть у всех". Информацию о том, что президент Лукашенко, возможно, причастен к исчезновении оппозиционных политиков в конце 90-х годов, блогер правдивой не находит: "Достоверность данных интервью (интервью DW с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским. - Ред.) можно сравнить с историческим сериалом. Из всех фактов остались только имена, других фактов я не вижу".

Карикатура Сергея Ёлкина тему отношений России и Беларуси

Главной же заслугой Лукашенко Дмитрий называет сохранение суверенной Беларуси: "Если, не дай Бог, к власти придут другие лица, я думаю, что такой страны как Беларусь и не будет". Молодой человек отмечает, что хотел бы жить в Беларуси, и он против, чтобы она была частью России, Польши или другой страны: "Поэтому я выступаю за то, чтобы Лукашенко оставался на посту президента еще как минимум пять лет".

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