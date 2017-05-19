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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Молодежный тренд".
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19 мая в российских городах стартует акция "На работу на велосипеде". Как добираются немцы в офис и что они видят по дороге?
Веселые видео о единорогах в Instagram и YouTube собирают по несколько миллионов кликов. Пуловеры, футболки, шоколад с этим принтом продаются на ура! Но долго ли еще?
Появление ребенка в семье - не повод для затворничества, считают многие современные мамы и папы. Использовать декретный отпуск для путешествий становится модным и в Германии.
Новые социологические прогнозы показывают, что даже матери-одиночки в Германии неохотно съезжаются со своими новыми мужчинами. Мужчины, впрочем, тоже. Почему?
Все больше людей в возрасте от 15 до 35 лет страдают нарушением слуха. Немецкие эксперты бьют тревогу и винят в этом модный гаджет.
Упругая грудь, осиная талия, пресс кубиками, - в угоду бьюти-трендам многие девушки изнуряют себя жуткими диетами и тренировками. Новое движение протеста пытается их защитить.
Потешные снеговики и Санта-Клаусы, вычурные лоси и олени, - этой зимой джемперы с такими принтами просто заполонили прилавки немецких магазинов. Чем же объяснить новый тренд?
В Германии выбрали "Молодежное слово года". DW знакомит с победителем и самыми курьезными понятиями из списка слов-претендентов.
Эти тренировки не выматывают организм и заставляют смеяться с первых секунд занятий. DW рассказывает о новом тренде в Германии.
В Германии 1990-х мегадискотеки были прибыльным бизнесом. Сегодня их организаторы переживают кризис. Виной тому - сами тусовщики.
Всемирный день экономии - 31 октября. Начинаем экономить уже сейчас! 10 способов, которые реально помогут сберечь средства.
Ну разве можно представить себе хипстера без очков! Уважающий себя стиляга будет носить их даже при отличном зрении - вставив в оправу стекла без диоптрий. А какие очки в моде?
Прогнозы астрологов на страницах модных журналов, знаки зодиака - в профилях Facebook... Интерес к гороскопам проявляют, прежде всего, молодые люди. Чем объяснить эту мистику?
DW рассказывает о модных тенденциях и флэшмобах, которые лучше не повторять в домашних условиях.
Мыльный пузырь для недвижимости - рискованная и опасная ситуация. В Германии решили поработать над этим имиджем и создали весьма экзотичный объект.
В Кельне придумали вечеринку, после которой гости чувствуют себя бодрее и здоровее. В чем секрет?
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