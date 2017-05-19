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Молодежный тренд

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Молодежный тренд".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ILLUSTRATION - Ein Mann schiebt am 23.05.2013 an einer Straße in Berlin sein Fahrrad neben einem Auto, während er eine Aktentasche in der Hand hält. | Verwendung weltweit

На работу на велосипеде: немецкий опыт 19.05.2017

19 мая в российских городах стартует акция "На работу на велосипеде". Как добираются немцы в офис и что они видят по дороге?
12.12.2015., Slovenia, Ljubljana - The Faculty of Computer and Information held Makkon 2015 Festival of Japanese comics and animation. Photo: Ziga Zivulovic jr./FA Bobo/PIXSELL |

Немцы помешаны на единороге (видео) 28.04.2017

Веселые видео о единорогах в Instagram и YouTube собирают по несколько миллионов кликов. Пуловеры, футболки, шоколад с этим принтом продаются на ура! Но долго ли еще?
Fluggäste mit einem Kinderwagen werden am 04.06.2013 in München (Bayern) am Flughafen an einem der Schalter der Fluggesellschaft Lufthansa bedient. | Verwendung weltweit

Декретный отпуск среди экзотики, или Как путешествовать с грудничком 13.04.2017

Появление ребенка в семье - не повод для затворничества, считают многие современные мамы и папы. Использовать декретный отпуск для путешествий становится модным и в Германии.
Frau mit Kindern in einer Küche. ID # 8682876 - colourbox.de

Почему немцы не хотят жить вместе 24.03.2017

Новые социологические прогнозы показывают, что даже матери-одиночки в Германии неохотно съезжаются со своими новыми мужчинами. Мужчины, впрочем, тоже. Почему?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Kopfhörer hängen am 17.03.2014 in Berlin vor einem Apple Iphone. Apple hat sich mit kleineren Musikfirmen auf Lizenzgebühren bei seinem Streaming-Dienst geeinigt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (zu dpa Marktstart Apple Music (zum 30. Juni vom 30.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Эксперты предупреждают: наушники вредны для ушей 22.03.2017

Все больше людей в возрасте от 15 до 35 лет страдают нарушением слуха. Немецкие эксперты бьют тревогу и винят в этом модный гаджет.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau schaut sich am 02.08.2016 in Berlin das Instagram-Profil von Nutzerin Amalie Lee auf dem Display eines Smartphones an. Auf Instagram dokumentiert Lee, die an einer Essstörung leidet, ihren Weg zurück - ihre Heilung. Foto: Monika Skolimowska/dpa (zu dpa-Korr «Dünner geht immer - Instagram als Plattform für Frauen mit Essstörung» vom 04.08.2016) | Verwendung weltweit

Как не стать жертвой фитнес-трендов 03.03.2017

Упругая грудь, осиная талия, пресс кубиками, - в угоду бьюти-трендам многие девушки изнуряют себя жуткими диетами и тренировками. Новое движение протеста пытается их защитить.
ARCHIV - Teilnehmer posieren am 30.11.2014 in Portland (Oregon), bevor sie sich mit ihren «Ugly Christmas Sweater» (hässlichen Weihnachtspullis) auf eine fünf Kilometer lange Laufstrecke begeben, um die Hilfsorganisation «Save the Children» unterstützen. (zu dpa Hässlich aber oho - Der Weihnachtspulli kommt nach Deutschland vom 05.12.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немцам полюбились дурацкие свитера 23.12.2016

Потешные снеговики и Санта-Клаусы, вычурные лоси и олени, - этой зимой джемперы с такими принтами просто заполонили прилавки немецких магазинов. Чем же объяснить новый тренд?
#62501057 - Funny pilot with goggles and helmet © Elnur

Фотогалерея: Какое самое любимое слово молодых немцев 18.11.2016

В Германии выбрали "Молодежное слово года". DW знакомит с победителем и самыми курьезными понятиями из списка слов-претендентов.
JUMP House in Köln. Copyright: Tom Menz Es sind Pressebilder

Немцы увлеклись фитнесом для ленивых 11.11.2016

Эти тренировки не выматывают организм и заставляют смеяться с первых секунд занятий. DW рассказывает о новом тренде в Германии.
ID # 6833038 Typ Bild Girls having fun at club tonight

Большие дискотеки свое оттанцевали? 04.11.2016

В Германии 1990-х мегадискотеки были прибыльным бизнесом. Сегодня их организаторы переживают кризис. Виной тому - сами тусовщики.
#62891613 - Rotstift © photocrew

Фотогалерея: На чем экономят немцы 28.10.2016

Всемирный день экономии - 31 октября. Начинаем экономить уже сейчас! 10 способов, которые реально помогут сберечь средства.

Modenschau von seenbefore am 21.01.2016 in Berlin auf dem Lavera Showfloor während der Berlin Fashion Week im E-Werk. Foto: Jens Kalaene/dpa | Copyright: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

Какие очки носят немецкие хипстеры 13.10.2016

Ну разве можно представить себе хипстера без очков! Уважающий себя стиляга будет носить их даже при отличном зрении - вставив в оправу стекла без диоптрий. А какие очки в моде?
#46051044 - Pendel und Sterne © Sonja Birkelbach pendel; radiästhesie; esoterik; esoterisch; spirituell; schwingungen; astrologie; astrologisch; sterne; sternzeichen; sternbilder; sternbild; horoskop; zukunft; ntscheidung; frage; fragen; auspendeln; energie; energetisch; entscheidung; hilfe; helfen; werkzeug; esoteriker; radiästhet; geist; meditation; meditativ; entspannung; hypnose; tarot; wahrsagen; zukunft vorhersagen; hellsehen; hexe; wahrsagerin; heilerin; magier; hellseher; wahrsager; orakel; omen; prognose; antwort; antworten; seance; sitzung; hypnotiseur; okkult

Зачем немцы обращаются к звездам 11.10.2016

Прогнозы астрологов на страницах модных журналов, знаки зодиака - в профилях Facebook... Интерес к гороскопам проявляют, прежде всего, молодые люди. Чем объяснить эту мистику?
close up of a young beautiful model enjoyng a sugar candy on white

Жуть: 5 самых спорных бьюти-трендов 15.08.2016

DW рассказывает о модных тенденциях и флэшмобах, которые лучше не повторять в домашних условиях.
23.07.2016 Die Studentin Franziska sitzt am 23.07.2016 in Bochum (Nordrhein-Westfalen) zwischen Häusern in einer Wohn-Blase. Architekturstudenten in Bochum haben am Freitag ein Experiment zur Zukunft des studentischen Wohnens gestartet. In einer etwa drei Meter schmalen Lücke zwischen zwei Wohnhäusern installieren sie eine Art Blase aus lichtdurchlässigem Kunststoff, die man per Leiter über eine zur Dusche umgebaute Telefonzelle betritt. Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kusch

Квартира будущего: без ванной и кухни 02.08.2016

Мыльный пузырь для недвижимости - рискованная и опасная ситуация. В Германии решили поработать над этим имиджем и создали весьма экзотичный объект.
Man with headache and hangover in bed with tablets (Fotolia: #60409577); © Fotolia/Focus Pocus LTD

Антипохмельная дискотека: немцы тестируют новый формат 28.07.2016

В Кельне придумали вечеринку, после которой гости чувствуют себя бодрее и здоровее. В чем секрет?
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