"Талахон" - спорный молодежный тренд в Германии

Молодые люди в TikTok лупят воздух для устрашения и распевают нередко сексистские тексты на ломаном немецком, - это "талахон", новый тренд немецкой молодежной культуры. Что за ним стоит?

То, что сейчас происходит в TikTok, кому-то кажется забавным, а кому-то опасным. Речь идет о коротких видеороликах, герои которых - молодые люди с мрачными лицами, в основном восточного типа внешности. Они размахивают руками в такт ритма, временами принимают позу боксера и начинают энергично бить кулаками воздух вокруг себя - это должно выглядеть угрожающе. "Аутсайдеры, изображающие из себя крутых аутсайдеров, - отозвалась о них в разговоре с DW Сюзанна Шрётер (Susanne Schröter), профессор-этнолог из Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне. - Такое уже было и раньше".

Сегодня молодые люди используют видео в TikTok как площадку для самопрезентации. Как, например, Махмуд, который известен в этой соцсети как "араб с боковым пробором". В интервью немецкой медиакомпании WDR 19-летний парень описал самые важные составляющие перформанса так называемых "талахонов": "Louis Vuitton, выделиться из толпы, духи". Поддельная одежда известных брендов и поясная сумка - неотъемлемая часть этого образа.

Откуда взялись "талахоны"?

Об истинном происхождении термина "талахон" сказать трудно. Скорее всего это аллюзия на арабское словосочетание "taeal huna", что означает "Иди сюда". Вероятно, оно стало популярным благодаря песне "TA3AL LAHON" 20-летнего рэпера Хасана курдско-сирийского происхождения из немецкого Хагена. Молодой человек 10 лет живет в Германии и подрабатывает в закусочной своих родителей. В выпущенной им в 2022 году песне есть ставшая виральной строчка, которая начинается со слова "талахон" и которую можно перевести примерно как: "Иди сюда, я тебя порежу, я патрон".

Сегодня хэштег #talahon пользуется в TikTok огромной популярностью, прежде всего, среди молодых мигрантов в Германии, но не только. В оживленных городских районах, особенно вблизи железнодорожных вокзалов, "талахоны" уже давно стали частью уличной картины. "Талахон" должен вести себя уважительно", - сказал рэпер Хасан в интервью WDR. Что, впрочем, резко контрастирует с его песней о преступности и насилии, одна из строк которой гласит: "Твои мальчики видят, как я втыкаю в тебя нож". Хасан называет это формой искусства, повествующей о жизни на улице.

Что движет "талахонами"

"Дело в эффекте от самопрезентации, - считает швейцарский психолог и психотерапевт Лотар Янссен (Lothar Janssen), который много работает с молодежью, в том числе в школах. - Если кто-то сделал то, что лайкают другие, значит, он - король, тогда он знаменит. И тогда это будут повторять". Тот, кому таким образом удалось прославиться, хорошо принимается в группе сверстников. "Социальные сети действуют как катализатор", - говорит Янссен.

"Талахоны" наводнили TikTok своими видеороликами. Большинство постов очень похожи - как характерно для этой видеоплатформы, наряд и позы должны за секунды приковать внимание, чтобы зритель пересматривал видео снова и снова.

Сексизм и расизм в видеороликах

Однако не все видео "талахонов" встречают понимание. Некоторые из них сатирично изображают гангстеров, но есть среди них жестокие и сексистские. Можно услышать мнение, что новый тренд на TikTok отвратителен, например, потому, что некоторые высказывания молодых людей являются уничижительными по отношению к женщинам. "Одна вам (нужна) для приготовления пищи, другая - для уборки", - поет один из "талахонов".

Психолог Янссен не видит в таких видео систематичного прославления насилия и объясняет их популярность растущей неуверенностью молодежи в вопросах самоидентификации, гендерных ролей и межличностных отношений. Он считает, что видеоролики "талахонов" - не что иное, как "отчаянные попытки исправить мир, который становится все более дезориентированным". И особую, но небезопасную для общества выгоду из этого явления могут извлечь популисты. В частности, правопопулистская партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) называет "талахонов" врагами и использует этот термин для унижения целой группы людей, говоря о необходимости депортации мигрантов. Но даже среди тех, кто не симпатизирует АдГ, "талахоны" сталкиваются с проблемой стигматизации: некоторые в немецком обществе полагают, что помимо гангстерских видео в TikTok "талахоны" занимаются воровством, разборками и насаждением средневековых взглядов.

"Талахоны" - это не рэперы

Насилие и сексизм уже становились серьезной проблемой в более ранних музыкальных направлениях, как рэп-метал, гангста-рэп и других, вспоминает этнолог Сюзанне Шрётер (Susanne Schröter). Некоторые песни с особо жестокими текстами были даже запрещены. Насилие является проблемой и в композициях "талахонов". "Но раньше все было гораздо более радикально", - считает эксперт. На рэпе можно было делать карьеру и с какого-то момента зарабатывать деньги. "Разница, пожалуй, в том, что песни "талахонов" примитивны в интеллектуальном и поэтическом плане. Это нельзя сравнивать с рэпом", - считает эксперт. Хромает и их социально-критическое содержание.

Франкфуртский этнолог отмечает также, что не вся молодежь из мигрантской среды ассоциирует себя с "талахонами": "Есть много видео, постов и комментариев от выходцев из семей мигрантов, которые говорят: "Что это за чушь, надеемся, нас не поставят в один ряд с этими болванами".

Молодежный тренд и потенциальное слово года в Германии

Стал ли "талахон" частью молодежной культуры? "Да", - считает психолог Янссен. Но он сомневается, что этот тренд сохранится надолго: "Талахоны" фактически остаются в стороне от взрослого мира, поскольку все происходит в "черном ящике" TikTok. Интерес к тренду подогревают сообщения об этом". По мнению психолога, есть в "талахоне" и положительный момент: "Когда кто-то делает подобные креативные вещи в своем мобильном телефоне, то, по крайней мере, не совершает глупостей".

Многие видеоролики "талахонов" становятся виральными в TikTok Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

В свою очередь Сюзанна Шрётер обращает внимание на политический аспект этого явления - для нее это свидетельство провала миграционной политики в Германии. "Многие молодые люди совершенно потеряны, - отмечает этнолог. - И никто не говорит им, какой ерундой они на самом деле занимаются".

Дискутировать о вреде и пользе новоявленного молодежного тренда можно долго. Но то, что распространившееся вместе с ним слово - "талахон" - может быть названо "Молодежным словом года - 2024", не вызывает сомнений. Его ввели в свой лексикон даже представители торговли и бизнеса. Одна немецкая сеть магазинов предлагает товары под вывеской "Талахон" между мясным прилавком и полками с выпечкой - это сладости, лапша быстрого приготовления и энергетические напитки. А один предприниматель опубликовал видеообращение к молодым талантам: "Как дела, "талахоны"? Ищете стажировку?". Этот ролик моментально набрал на TikTok более 170 тысяч просмотров. В августе ироничная песня "Verknallt in einen Talahon" о девушке, влюбившейся в "талахона", которую с помощью искусственного интеллекта написал разработчик софта из Кельна Джошуа Вагхубенгер (Josua Waghubinger), попала в немецкие чарты.

Станет ли "талахон" словом года, которое наиболее часто употребляют молодые люди в возрасте от 11 до 20 лет в Германии, будет объявлено 19 октября на Франкфуртской книжной ярмарке. Сейчас это понятие по результатам онлайн-голосования входит в тройку фаворитов.