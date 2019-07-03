 Молдавский суд выдал новый ордер на арест олигарха Плахотнюка | Новости из Германии о Европе | DW | 22.05.2020

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Европа

Молдавский суд выдал новый ордер на арест олигарха Плахотнюка

Бывшему лидеру Демпартии Молдавии будет предъявлено обвинение по трем пунктам: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группой.

Олигарх и политик Владимир Плахотнюк

Олигарх и политик Владимир Плахотнюк

В Молдавии выдан ордер на арест сроком на 30 дней беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Такое решение вынес в пятницу, 22 марта, суд сектора Чокана Кишинева, удовлетворивший запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).

Исполняющий обязанности главы ПБОПОД Ион Каракуян сообщил журналистам в суде, что прокуроры будут предпринимать действия по аресту Плахотнюка и экстрадиции в Молдавию. По его словам, Плахотнюку будет предъявлено обвинение по трем пунктам: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группой. Прокурор указал, как только обвинительные документы будут переведены на английский язык, их направят компетентным органам США с просьбой о выдаче Плахотнюка.

Власти США обещают выслать Плахотнюка

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк уехал из страны летом 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии и сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы. Суд Молдавии 11 октября 2019 года выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Владимира Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск.

В начале марта некоторые СМИ сообщили о том, что Плахотнюк задержан в США. Через несколько дней посольство США в Молдавии подтвердило, что он находится в США, но подлежит депортации. Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями".

В России против Плахотнюка также возбуждено несколько уголовных дел. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

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    Согласно документам, полученным международной организацией журналистов-расследователей OCCRP, за три года из России было выведено не менее 20 млрд долларов, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Журналисты полагают, что в коррупционную схему под кодовым названием "Глобальная прачечная" было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, банкиры и лица со связями в ФСБ.

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    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

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    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


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