Молдавский суд выдал новый ордер на арест олигарха Плахотнюка

В Молдавии выдан ордер на арест сроком на 30 дней беглого олигарха Владимира Плахотнюка. Такое решение вынес в пятницу, 22 марта, суд сектора Чокана Кишинева, удовлетворивший запрос Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).

Исполняющий обязанности главы ПБОПОД Ион Каракуян сообщил журналистам в суде, что прокуроры будут предпринимать действия по аресту Плахотнюка и экстрадиции в Молдавию. По его словам, Плахотнюку будет предъявлено обвинение по трем пунктам: мошенничество, отмывание денег и организация и руководство преступной группой. Прокурор указал, как только обвинительные документы будут переведены на английский язык, их направят компетентным органам США с просьбой о выдаче Плахотнюка.

Власти США обещают выслать Плахотнюка

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк уехал из страны летом 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с поста председателя Демпартии и сдал свой депутатский мандат. Прокуратура Молдавии возбудила против него уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже денег из банковской системы. Суд Молдавии 11 октября 2019 года выдал ордер на арест Плахотнюка, а 17 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объявил Владимира Плахотнюка в международный и межгосударственный розыск.

В начале марта некоторые СМИ сообщили о том, что Плахотнюк задержан в США. Через несколько дней посольство США в Молдавии подтвердило, что он находится в США, но подлежит депортации. Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями".

В России против Плахотнюка также возбуждено несколько уголовных дел. В ноябре 2019 года Тверской суд Москвы принял решение арестовать Плахотнюка на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

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