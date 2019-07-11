 Молдавия возвращается к пропорциональной системе выборов в парламент | Новости политики из Германии | DW | 15.08.2019

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Мир

Молдавия возвращается к пропорциональной системе выборов в парламент

Парламент Молдавии перешел от смешанной к пропорциональной системе выборов и внес поправки в Кодекс о выборах.

Здание парламента Молдавии

Здание парламента Молдавии

Молдавский парламент утвердил  в окончательном чтении законопроект о возврате к пропорциональной системе выборов, а также принял ряд изменений в Кодекс о выборах. Данное решение было одобрено в четверг,  15 августа, большинством голосов депутатов на заседании парламента, откуда пресс-служба законодательного органа вела онлайн-трансляцию.

Контекст

После того, как к власти в Молдавии пришла коалиция проевропейских и прокремлевских сил, президент Игорь Додон и премьер Майя Санду неоднократно требовали отставки судей КС. (26.06.2019)

Основанием для отмены судом своего решения послужила "фактическая ситуация в республике", в частности, объявление о передаче власти правительству во главе с премьер-министром Майей Санду. (15.06.2019)

"Законопроект по изменению некоторых законодательных актов в окончательном чтении поддержан 59 голосами", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаный.

На заседании были также внесены несколько изменений  в правила проведения выборов. Теперь в день выборов и за день до них будет запрещена предвыборная агитация, кроме того был снова введен день тишины. Проходной порог для партий снизился с 6 % до 5%, а для избирательных блоков - с 8% до 7%.

Согласно новым правилам, партии будут обязаны включить в список кандидатов в депутаты не менее четырех женщин в каждой десятке кандидатов. Кроме того, отменяются сертификаты о неподкупности, которые раньше должны были предоставлять кандидаты.

Граждане Молдавии, находящиеся за рубежом, смогут теперь голосовать по военному билету, действительному удостоверению личности либо по просроченному паспорту. Из Кодекса были также исключены запреты на порядок голосования в диаспоре.

Следующие выборы в местные органы власти назначены на 20 октября, однако они будут проходить без учета принятых сейчас изменений. 

Смешанная система выборов в Молдавии

Молдавия перешла к смешанной системе в июле 2017 года. Инициатором перехода к этой системе выборов стал глава государства Игорь Додон, который до избрания президентом, был председателем Партии социалистов. Смешанная система подразумевает, что половина депутатов выбирается по партийным спискам, а вторая - по одномандатным округам. Эта система существует во многих странах, например, в Германии, Венгрии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


 

Контекст

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Ссылки в интернете

Трансляция из зала заседания молдавского парламента

Трансляция из зала заседания молдавского парламента

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