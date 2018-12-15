 МОК требует от российских бобслеистов вернуть золотые медали Игр в Сочи | Новости из Германии о России | DW | 15.12.2018

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Россия

МОК требует от российских бобслеистов вернуть золотые медали Игр в Сочи

Алексею Воеводе, Дмитрию Труненкову и Алексею Негодайло необходимо вернуть медали зимней Олимпиады 2014 года. Ранее результаты Воеводы были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил.

Олимпийский и российский флаги на зимней Олимпиаде в Сочи

Олимпийский и российский флаги на зимней Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских бобслеистов Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло вернуть золотые медали зимней Олимпиады в Сочи. Об этом информагентство ТАСС сообщает в субботу, 15 декабря, со ссылкой на пресс-службу комитета. "МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях", - цитирует заявление организации агентство.

В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК, по которому результаты Воеводы на Играх в Сочи были аннулированы  из-за нарушения антидопинговых правил. CAS счел оправданными запрет на участие бобслеиста в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане и лишение наград сочинской Олимпиады, но отменил решение о пожизненной дисквалификации спортсмена. При этом суд оправдал 28 российских атлетов, в числе которых - Труненков и Негодайло.

Контекст

Не пустив команду России на Паралимпиаду в Рио, МПК стал образцом последовательности в борьбе с допингом. А вот с предстоящими Играми в Пхёнчхане он дал слабину, считает Йоша Вебер. (29.01.2018)

Давал президент РФ прямое указание использовать допинг или нет, он все равно ответственен за применение запрещенных препаратов на Играх в Сочи, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (01.02.2018)

Российские бобслеисты на зимней Олимпиаде в Сочи завоевали две золотые медали. Алексей Воевода вместе с Александром Зубковым выиграли соревнования двоек, а в соревнования четверок они одержали победу вместе с Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло.

Олимпийский чемпион на территории РФ

21 ноября Мосгорсуд восстановил Зубкова в статусе олимпийского чемпиона Игр в Сочи на территории России. В ответ МОК потребовал от Олимпийского комитета России (ОКР) подать апелляцию на это решение. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде 24 декабря. В ОКР отметили, что если положения Олимпийской хартии не будут исполняться на территории РФ, это может повлечь жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Токио в 2020 году.

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    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

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    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Арбитраж в Лозанне: оправдали ли окончательно российских атлетов?

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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Российские спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Один из отстраненных, Александр Зубков, занимает пост главы Федерации бобслея России.

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