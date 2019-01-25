 МОК дисквалифицировал из-за допинга трех участников Олимпиады в Лондоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2019

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Мир

МОК дисквалифицировал из-за допинга трех участников Олимпиады в Лондоне

Под дисквалификацию МОК попали азербайджанский тяжелоатлет, а также метательница молота и бегун из Беларуси.

Штаб-квартира МОК в Лозанне

Штаб-квартира МОК в Лозанне

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал из-за применения допинга трех атлетов - участников Олимпийских игр (ОИ) в Лондоне в 2012 году. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщила пресс-служба МОК.

Речь идет о 34-летнем Валентине Христове, азербайджанском тяжелоатлете болгарского происхождения. В британской столице он завоевал бронзовую награду в весе до 56 килограммов. В декабре 2018 года стало известно, что после перепроверки допинг-пробы спортсмена в ней был обнаружен анаболический стероид - туринабол.

В числе других дисквалифицированных - белорусская легкоатлетка, метательница молота Алена Матошка и ее соотечественник, бегун Анис Ананенко. Призовых мест на Олимпиаде в Лондоне они не занимали.

Арбитраж подтвердил дисквалификацию

Контекст

Берлин и Гамбург хотят провести у себя Олимпиаду. Но что на это скажут граждане? Без их поддержки заявка на проведение Игр не будет иметь никакой ценности, уверен Фолькер Вагенер. (30.10.2014)

Зрительские места на стадионах в Лондоне пустуют, несмотря на большой спрос на входные билеты. Проблема: спортивные болельщики не могут выкупить забронированные, но теперь не востребованные владельцами билеты. (31.07.2012)

Между тем вердикт по делам двух других атлетов вынес 29 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Международный арбитраж подтвердил дисквалификацию на восемь и четыре года соответственно украинской легкоатлетки, специализирующейся в спринте, Ольги Земляк и ее коллеги Олеси Повх.

Образцы крови, забранной у спортсменок незадолго до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, показали чрезмерное содержание тестостерона. Для Земляк нынешняя дисквалификация - повторная. Атлетка лишилась двух серебряных медалей командного чемпионата Европы 2017 года. Повх придется вернуть серебро чемпионата Европы-2017 в помещении.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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