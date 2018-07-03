Мозг Эйнштейна выставлен напоказ в немецком музее

Мозг человека состоит из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков, он обрабатывает огромное количество информации, контролирует весь внутренний мир человека, включая его мысли и эмоции. Мозг регистрирует, реагирует, планирует и... мечтает. Музей естествознания в Мюнстере посвятил серому веществу в наших головах масштабную выставку под названием "Мозг - интеллект, сознание, чувство".

Более 750 экспонатов, часть из которых являются интерактивными, иллюстрируют анатомическое многообразие и функциональную эффективность сложного органа. Одних только образцов мозга, как животных, так и человека, здесь представлено более 70. "Работающий мозг посетителя смотрит, так сказать, сам на себя на этой выставке", - говорит Маттиас Лёб (Matthias Löb), директор региональной корпорации Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), в ведении которой находится мюнстерский музей.

Мозговитые таксисты

Самый удивительный экспонат на выставке - лондонское такси. Но не автомобиль, а управляющие им люди. Дело в том, что лондонские таксисты - люди особые. Чтобы стать таксистом в британской столице, надо сдать экзамен, который считается одним из самых сложных в мире, если не самым сложным. Водитель такси должен безошибочно ориентироваться по городу, знать все его улицы, больницы, клубы, отели и даже общественные туалеты. Желающий получить лицензию на извоз в Лондоне должен знать город лучше, чем навигатор.

Организаторы выставки сфотографировались с любимым экспонатом

Вот почему исследователи из университетского колледжа Лондона провели с водителями такси необычный эксперимент. Оказалось в итоге, что мозг таксистов особенно успешно справляется с задачей восстановления нервных клеток.

Гений Альберта Эйнштейна

Самый непритязательный на вид экспонат является самым ценным: два тончайших среза мозга Альберта Эйнштейна. Можно ли, глядя на этот препарат, сделать заключение о гениальности человека? После смерти лауреата Нобелевской премии американский патологоанатом Томас Харви сохранил мозг Эйнштейна, разрезав на множество блоков, с целью объяснения феномена гениальности. Срезы в Мюнстер были привезены из Музея медицинской истории Мюттера (Филадельфия, США).

Все экспонаты пронумированы и подписаны

Мозг Эйнштейна "окружили" на выставке целой свитой мозгов самых разных животных: от миниатюрного мозга летающей мыши - до мозга слона весом более четырех килограммов. В зале, посвященном такой функции мозга, как контроль над поведением, можно увидеть реалистичную и сильно увеличенную копию муравья: его мозг был атакован паразитическим грибком, который полностью взял под контроль несчастное насекомое, чтобы обеспечить свое собственное выживание.

Не так уж сложно порой обхитрить и человеческий мозг. Примером тому является так называемая комната Эймса - помещение трапециевидной формы, используемое для создания оптической иллюзии. Если заглянуть через маленький глазок в такую комнату, то человек, стоящий в одном ее углу, кажется наблюдателю гигантом, а человек, стоящий в другом углу, - карликом.

Не оставит равнодушным серое вещество посетителей и раздел выставки, посвященный искусственному интеллекту. Научная фантастика любит попугать нас антиутопиями, в которых киборги подчиняют себе человека. Однако уже сегодня мы пользуемся услугами умных машин и порой слепо им доверяем. "Мы еще не знаем, является ли это благословением или проклятием, - говорит директор музея Ян Оле Криг (Jan Ole Krieg). - Вот почему мы и смотрим на этот феномен со всех сторон, пытаясь выяснить плюсы и минусы". Амбивалентность технологий с использованием искусственного интеллекта демонстрирует "нанятый" музеем робот, который на время работы экспозиции заменил живых экскурсоводов и водит, оснащенный трехмерной камерой и многочисленными датчиками, посетителей по выставочным залам.

Выставка в Музее естествознания в Мюнстере будет работать до 27 октября 2019 года.

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